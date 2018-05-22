【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

今日受到中美貿易戰暫時停火以及道瓊指數大漲之下，使得台股再度開高，但午盤後獲利了結賣壓出籠，終場加權指數轉為下跌 27.47 點，依然無法有效站上 11000 點大關，而外資在現貨部分賣超 11.15 億，合計三大法人現貨淨賣超 18.64 億。

《國際金融市場焦點分析》

上周末美中兩個全球最大經濟體同意以協商談判取代關稅貿易戰，北京將進口更多美國能源與農產品，以縮小美國對中國一年高達 3350 億美元的貿易赤字，貿易戰風險暫緩市場焦點回歸基本面，歐美股市收盤同步大漲；中美貿易衝突風險減退，加上義大利政局不確定性，美元指數於歐洲時段盤初一度突破 94 點，不過短線漲幅過大，加上美債殖利率未再攀升，晚間因此大幅收斂漲幅。

《國際商品市場焦點分析》

委內瑞拉國內經濟危機造成原油生產幾乎停擺，美國可能對其制裁更是雪上加霜，在中東地緣政治風險外為油價再添利多，而中美兩大國在貿易紛爭上達成協商結果，也為全球經濟排除一主要風險，油價在晚間隨美股走高大漲，WTI 期價收盤再創逾三年半新高；美國與中國同意放棄以關稅相互威脅，而中方更承諾購買大量美國農產品，黃豆價格受到激勵跳漲超過 2%。

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