活不過今年冬天 瑞安航空：高油價恐使部分航空公司破產

瑞安航空 (Ryanair) 執行長 Michael O'Leary 今 (21) 日表示，油價大漲，恐使瑞安在歐洲的部分競爭對手，於未來幾個月內，被迫申請破產，連今年冬天都活不過。

根據 CNBC 報導，O'Leary 示警，近 1 年來，國際油價持續走揚，導致燃料成本攀高，各航空公司所面臨的，是競爭更為激烈的市場，部分業者恐於 2019 年初破產。

O'Leary 直言，「每桶 80 美元的油價，將為今年歐洲冬季，帶來諸多悲劇。」

O'Leary 稱，油價是改變歐洲航空業競爭態勢的關鍵因素；2017 年，當油價還在每桶 40 美元時，已使部分航空公司難以獲利，若油價繼續居高不下，「這些業者會活不過今年冬天」。

雖然瑞安航空營收表現堪稱亮眼，但 O'Leary 指出，在油價高漲、票價不漲的情況下，他對公司前景感到悲觀。

美國退出伊朗核協議，且將對該國施以經濟制裁，市場預期，伊朗原油出口勢必大減，油價隨之走揚，上週布蘭特原油期貨，一度衝上每桶 80 美元，創 3 年半新高。

石油輸出國組織 (OPEC) 在其月報中，上調了 2018 年全球原油需求，預計每日增加 165 萬桶，高於先前預估的 163 萬桶。

台北時間週一晚間 8 點 01 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.17%，至每桶 78.38 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.13%，至每桶 71.37 美元。