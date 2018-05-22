〈蘋果WWDC前瞻〉Macbook有望搭載第八代英特爾處理器、iPad擁有Face ID

蘋果 Apple (AAPL-US) 年度開發者大會 (WWDC) 將在 6 月 4 日 開幕。每年的 WWDC 都以軟體為重點，iOS 或 MacOS 操作系統可望獲得升級，。

另外硬體方面，市場預期 6 月 4 日的 WWDC 大會上，蘋果將有望推出新版的 MacBook、iMac、及 iPad Pro。

蘋果在去年的 WWDC 上，幾乎刷新了所有的筆記本電腦和桌上式電腦。而一年之後，估計本次 WWDC 大會，蘋果將有可能替 MacBook 系列產品，搭載上最新的第 8 代英特爾 Core 處理器。

市場人士分析，這有可能導致蘋果電腦出現重大的設計改革，例如重新思考曾爆出有品質瑕疵的蝴蝶鍵盤，以及 MacBook Pro 上仍然存在爭議的 Touch Bar 功能等；MacBook Air 也是如此，一直以來都有傳言稱它將復出。

iPad 部分，蘋果公司已將 iPad Pro 系列的一項重要功能 (與 Pencil 手寫筆的兼容性)，帶入了 3 月份推出的新款入門級 iPad。

市場觀點認為，現在蘋果可以開發價格更高的 iPad Pro 型號，以實現 iPhone X 型設計的改進。外界預計，WWDC 上蘋果將有可能推出新版 iPad ，搭載能切換主頁的按鈕，並添加 Face ID 功能。