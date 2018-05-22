寶能曾參與收購奇瑞談判 現已基本敲定參股昌河鈴木

5月16日，身處德國的姚振華和他掌舵的寶能集團，再次陷入輿論的「暴風眼」。當天，「寶能集團擬出資250-270億元，以增資擴股形式入股奇瑞汽車」的消息滿天飛。很快，奇瑞官方也給出了「目前任何傳言都不屬實」。的回應。

一天前，姚振華率領寶能汽車高管團隊一行前往德國，其中一個重要目的就是推動寶能汽車、觀致汽車歐洲工程技術中心項目的落地。

在歸國的飛機上，姚振華的內心是糾結的。在寶能內部，主張收購奇瑞和建議放棄的聲音同樣強烈。

「寶能確實參與了收購奇瑞的談判，姚振華和奇瑞掌門人尹同躍談了幾次，和蕪湖地方政府也談了幾次。」5月20日，一位同樣參與收購奇瑞的業內人士告訴21世紀經濟報道記者。

實際上，蕪湖政府決定轉讓奇瑞部分股權，對奇瑞進行混合所有制改革，已經醞釀已久，也是順勢而為。過去一年以來，前往奇瑞進行調研的機構和企業非常之多。

當然，奇瑞作為蕪湖地方國企，國資轉讓的決定權並不在奇瑞本身，而在於蕪湖地方政府。蕪湖政府此前也很糾結，是將奇瑞出售給懂行的汽車企業，還是引入外來投資者。

「國資企業有任何股份轉移都會通過國資掛牌程序。寶能僅僅是其中的一個參與者，還有其他的意向收購者參與其中。」上述人士表示，從同業競爭的角度看，寶能參與收購奇瑞，存在難度。

「寶能不斷擴充汽車版圖，打造新能源汽車產業基地。如何解決和奇瑞的同業競爭問題、如何將奇瑞做強、將奇瑞的資產留在蕪湖，這是姚振華需要說服蕪湖地方政府的關鍵。」上述人士進一步表示。

此刻，姚振華的糾結恰恰在於：是否要堅持到底、消除蕪湖政府和奇瑞對於同業競爭的擔憂；還是放棄收購奇瑞。

「在如此關鍵的時刻，顯然有人在炒作這件事情，寶能本來是很有戲的，但是這樣炒作一番可能很被動，在沒有掛牌之前，媒體跟著炒作這件事情，也是沒有任何意義的。」5月21日，一位不願透露姓名的投資人，在接受21世紀經濟報道記者採訪時表示。

接手昌河鈴木？

姚振華曾經公開表示，要用10—15年的時間，把寶能汽車打造成具備強大競爭力和國際影響力的汽車集團。在寶能內部，這一集團被稱為「寶汽」。

無論最終能否將奇瑞收歸囊中，姚振華「脫虛向實」打造的汽車版圖逐漸清晰。從寶能目前的各項大手筆投入來看，這將是一個「千億汽車版圖」。

自去年3月寶能汽車成立之後，姚振華深知想要在此前鮮少接觸的汽車制造領域迅速做大，完全從零開始會很慢，收購是最佳選擇。去年12月，寶能以66.3億收購觀致51%股權之後，正式入主觀致。但在外界看來，觀致只是寶能收購計劃的一部分。一段時間以來，奇瑞、寶沃、昌河都曾傳言是寶能收購的標的。

「寶能內部目前存在兩種聲音，其中以並購為KPI考核指標的部門強烈建議收購奇瑞，反對派的意見也很堅決，認為收購奇瑞負擔太重，不會對寶能汽車帶來實質意義。」20日，一位熟悉寶能的汽車業內人士告訴21世紀經濟報道記者。

在輿論將更多的關註點放在寶能並購奇瑞的時候，大寶汽的戰略版圖已經深入到江西九江。

21日，記者從昌河方面得到消息，目前寶能已經派工作組進駐昌河鈴木的基地——江西九江。並且，寶能已經基本敲定將參股昌河鈴木，不過暫未對外公布。

據了解，北汽重組昌河後曾與鈴木進行商談，希望鈴木每年至少向昌河鈴木導入一款新車型，但是鈴木並沒有答應，雙方的合作已經名存實亡。而若昌河鈴木易主寶能，鈴木將從昌河鈴木撤資、退出。

「寶能現在有了觀致和昌河，短時間內可能分身乏術，因此寶能可能不會貿然收購奇瑞，寶能內部會進行全面的分析和思考。」上述業內人士進一步表示。

盤活觀致是基礎

「入股觀致之後，姚振華更加清楚地知道造車有多難。他對寶能汽車現階段的發展已經有了比較清楚的認識，當務之急不是收購，而是做好觀致，做好研發和產品。」熟悉寶能汽車的業內人士進一步表示。

從2014年到2016年，觀致汽車的年銷量分別為6967輛、1.4萬輛和2.4萬輛。然而，2017年觀致銷量跌至1.5萬輛，對於本身基數就不大的觀致汽車來說，更加趨於中國汽車市場的邊緣。

未能擴大規模，在市場站穩腳跟，是觀致最終被奇瑞賣掉的重要原因。如何重塑觀致，則是擺在姚振華面前的第一道難題。

為此，初涉造車領域的寶能，開始從傳統主機廠大規模“挖人”，重建觀致的管理團隊。雷厲風行的姚振華只用了兩個多月，就挖來了此前均曾在北汽擔任過重要職務的“三員大將”。

李峰出任寶能汽車常務副總裁兼觀致CEO；鄔學斌擔任寶能汽車副總裁兼研發院院長。蔡建軍出任寶能汽車副總裁兼觀致汽車執行副總裁；此外，寶能內部人士告訴記者，寶能還在招攬汽車研發方面的人才，並正與多家車企高管和研發人員溝通。當然，姚振華從北汽挖來李峰，也是為收購昌河做準備。

4月25日，李峰首次以觀致汽車CEO的身份亮相北京車展。李峰、鄔學斌、蔡建軍三人也首次對外介紹觀致的全新戰略。

李峰表示，在「新能源化(Electric)、新材料化(Light-weight)、多功能化(Multifunctional)和高智能化(Intelligent)的汽車新「四化」趨勢下，觀致汽車將進行產品轉型。為此，觀致已經制定了指引未來產品研發方向的「MILE計劃」。MILE計劃的首款車型觀致MILE 1高性能智能電動轎跑概念車，則在北京車展上首次亮相。

「觀致汽車將堅持兩條腿走路，第一是在現有產品方面做出調整，第二是加快推進新能源汽車布局和研發速度。但是，觀致汽車中高端的品牌定位不會發生改變，並將通過產品升級和體驗升級深化品牌定位。」李峰強調。

今年，觀致汽車提出了8萬輛的年銷目標。但是，從觀致前四年乏善可陳的銷量來看，要在一年內銷量翻4倍難度頗大。

不過，寶能「曲線救國」的方法，讓今年前四個月觀致汽車銷量達到16726輛，其中銷量的增長主要來自於寶能去年7月成立的「聯動雲」租車公司。也就是說，寶能將觀致生產的新車銷售給旗下的租車公司，實現寶能集團汽車全產業鏈的聯接。然而，新觀致重新走向市場，還需要等到能夠跑量的新產品上市。

「寶能現在的任務就是踏踏實實地把觀致做好，把新的產品做出來，把規劃的產能盡可能用上，達到一定的銷量。如果觀致能夠達到四五十萬的量級，整個「寶汽」就能盤活，觀致是基礎。」一位分析人士告訴記者。

大手筆「攻城略地」

在今年3月的觀致汽車經銷商大會上，姚振華表示，自2018年開始，寶能集團將每年投入100億元用於研發，連續投入5年。要知道，2017年國內只有上汽集團一家整車企業的研發投入超過100億。寶能巨額的研發投入，在國內尚無先例。

據了解，在國內，寶能將在上海、廣州、深圳、重慶和西安五地建立研究院體系，結合各地特點開發汽車核心技術；國際上，寶能將在日本、德國、美國等地建立起相應研發機構。

據了解，寶能的研發方向分短期和長期。短期來講，寶能要進入汽車行業，研發的首要任務是汽車產品的技術、研發體系、研發流程、研發設施。第二階段，要在移動出行、汽車生態、智能網聯等方面布局互聯。

為此，寶能正在大規模的招攬人才。目前，寶能正在公開招聘新能源研究中心、整車開發中心、試制試驗中心等數百個職位。“觀致汽車今年將迅速把研究院建立起來，將人員的招募和團隊的建設放到1000人以上，形成研發的基本能力。”李峰說。

寶能的另一個大手筆投入是新能源生產基地建設。從去年10月起，寶能汽車先後在杭州、昆明、廣州、陜西西鹹新區等地選址建廠，投資總額達1240億元。四地的新建工廠均是新能源汽車工廠。

據公開資料統計，寶能在杭州、昆明、廣州、西鹹新區規劃的產能分別是30萬輛、50萬輛、50萬輛、100萬輛（一期工程50萬輛），合計230萬輛。如果再加上觀致常熟工廠的15萬輛燃油車生產基地，寶能的規劃產能已經達245萬輛。而若入股昌河，這個數字將進一步擴大。

然而，無論是從觀致目前的銷量，還是全國新能源汽車的銷量來看，這樣的產能規劃遠超市場需求。在市場量級遠未達到產能規劃前，姚振華提前布局新能源產能背後的邏輯值得關註，是看好未來新能源汽車的廣闊前景，還是借造車之名「圈地」？

「姚振華對寶能汽車非常重視，大事小事親力親為。他是真的想造車，不是玩玩而已，而是夢想打造一個龐大的汽車集團。」 一位熟悉寶能的汽車業內人士告訴記者。

不過，在目前還沒有新能源汽車上市之前，就迅速擴張生產基地，寶能的步子走得很快。另外，姚振華大手筆布局的汽車戰略版圖如何打通，如何形成合力，同樣非常值得關注。

責任編輯：梁斌 SF055

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