電競商機燒 曜越快攻 Q2業績將創同期新高 Q3衝鋒

電競市場大好，換機潮將現，外資出具報告看多。其中，曜越 (3540) 今年營運飛升，法人指出，儘管第二季為傳統淡季，但該公司除了單季營收將持穩逾 9 億元、同比仍有雙位數成長之外，因高階機殼與散熱佔比提升，有助毛利率表現。曜越首季 EPS 繳出 0.9 元的新高成績，季增 1.5 倍，年增 87.5%，如就本業來看，每股盈餘更逼近 1 元。首季匯損將近 500 萬元，第二季在新台幣趨貶之下，有助於匯損實現回沖。



近日因騰訊遊戲業務大幅成長，瑞信出具報告看好中國大陸電競市場的蓬勃發展，台電競硬體設備相關業者包括微星 (2377)、宏碁(2353) 以及曜越 (3540) 均受惠。而除了即將來臨的台北國際電腦展 (COMPUTEX) 將電競設為主要展出項目之外，每年 7 月份在上海舉辦的中國國際數碼互動娛樂展覽會 (ChinaJoy) 也可望將電競市場熱度推升到最高峰。



據了解，曜越佈局中國大陸市場積極，目前已有兩位數的業績佔比，貢獻業績比重持續擴大。而電競商機發燒，讓曜越首季營收首度突破 10 億元大關，達 10.3 億元，創下歷史新高，而毛利率與營益率均維持高檔水準，帶動獲利激增，EPS 以 0.9 元創下新高紀錄。



法人指出，今年曜越 EPS 有機會坐 3 望 4，目前股價本益比不高，而今年將發放 1.3 元現金股利，股息殖利率超過 3.3%。第二季業績將是今年谷底，但相較於去年第二季，仍可望有雙位數增長，估計將超過 9 億元，為同期新高紀錄，毛利率在高階機殼與散熱佔比提升之下，也可望維持高檔水位。該公司首季除電競外，還有挖礦商機帶動期高階電源供應器出貨提升，雖挖礦比例不高，且電源供應器毛利率較低，但仍維持首季毛利率逾 35%。



截至首季為止，曜越電源供應器業績佔比約 45%，機殼佔比逾 3 成，散熱佔比逾 16%，其餘則為周邊品牌商品。至於下半年，因輝達 (nVIDIA) 新電競晶片可望於第三季上市，將催動電競設備換機潮，同時進入傳統旺季，有助於曜越業績進一步展現強勁的成長力道。

