友達Mini LED背光顯示面板2018 SID亮相 搶攻高階應用市場

友達 (2409) 強攻 Mini LED 背光技術，所開發電競監視器、電競筆電及 VR 頭戴式顯示器面板，以超高亮度及高動態對比的極致畫質，搶攻高階電競及利基型應用市場，於 2018 SID 顯示週 (Display Week 2018) 登場。Mini LED 背光技術相較一般側光式背光源，具有分區調光 (Local Dimming) 效果，提供更高亮度及更高動態對比的極致畫質，友達此次展出的 27 吋 UHD 4K 144Hz 超高刷新率電競監視器面板，採用直下式 Mini LED 背光源，精確即時的分區調光效果搭配 1000 nits 超高亮度，符合 VESA DisplayHDR 最高等級。



另外，友達也把 Mini LED 背光技術延伸到行動裝置應用，15.6 吋 UHD 4K LTPS 電競筆電面板以 UHD 4K 超高解析度結合 Mini LED 直下式背光技術，提供 HDR 高動態範圍及符合 VESA DisplayHDR 規範，另一款 6 吋內嵌式觸控面板同樣採用 Mini LED 背光技術，整體模組厚度僅 1.1 毫米 (mm)，可滿足客戶不同行動裝置應用需求。



針對 VR 頭戴式顯示器應用，友達展示 2 吋 LTPS 顯示器面板，達到 1,000 PPI 超精細畫質，主動式矩陣電路驅動 Mini LED 背光模組設計可達到 1,024 調光分區數 (Dimming Zones)，呈現影像層次細節。

