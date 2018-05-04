曜越Q1 EPS0.9元創高並賺贏去年上半年 Q2淡季不淡 營收雙位數年增

曜越 (3540) 公告首季財報，在業績突破 10 億元創歷史新高之下，單季營益率彈升到 6.13%，營業利益 0.63 億元與稅後盈餘 0.58 億元均創高，EPS0.9 元。本季雖進入傳統淡季，但曜越水冷式機殼銷售傳捷，單季預估雙位數年增，逾 9 億元高檔。



曜越週五 (4 日) 董事會通過首季財報。單季營收 10.28 億元，較上季成長 10.4%，年增率達 12.2%，首度突破 10 億元大關，創下歷史新高紀錄，而毛利率維持逾 35% 高檔水準，在費用控制得宜之下，營業利益 0.63 億元，季增 2 倍，年增 10.5%，表現亦刷新紀錄。



首季稅後純益為 0.58 億元，季增 2.63 倍，年增 87%，EPS0.9 元，為超越去年上半年實績。據了解，該公司首季提列約千萬元的庫藏股轉讓員工費用，否則營業利益與營益率表現會更好，EPS 也將飛越 1 元。今年該公司受惠電競市場持續成長，全年幾乎沒有淡季。