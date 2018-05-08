健鼎首季純益年減8% EPS 1.57元 汽車板營收比重衝新高

蘋果 PCB 供應鏈健鼎 (3044-TW) 今 (8) 日公告第 1 季財報，稅後純益 8.25 億元，季減 26%，年減 8.4%，每股純益 1.57 元，健鼎統計發現，首季汽車板營收達 21.6%，比重創歷史新高。

健鼎今年第 1 季營運持穩，1 月營收 43.63 億元創新高，挹注第 1 季表現，公司今日公布首季財報營收 115.28 億元，毛利率 16.42%，季減 2.51 個百分點，年減 0.8 個百分點，稅後純益為 8.25 億元，季減 26%，年減 8.4%，獲利下滑主因是人民幣對美元升值影響成本造成，另外，今年第 1 季銅箔基板 (CCL) 價格上揚，也加重成本負擔並削減毛利率。

健鼎至第 1 季底為止，每股淨值為 60.5 元，依今日收盤價計算，股價淨值比為 1.47 倍，公司手頭淨現金部位為 118 億元。

值得注意的是，健鼎第 1 季 PCB 應用別當中，汽車板占營收 21.6%，其營收比重創歷史新高，其次是手機板 17.8%，光電板 15.8%，網通板 14.7%，記憶體模組板 11.7%，硬碟板 7.2%，筆記電腦板 5.8%。

健鼎 4 月營收 40.57 億元，月增 5.65%，年增 20.19%，累計前 4 月營收為 155.84 億元，年增 14.08%，等於今年以來每日都有約 1.3 億元營收入帳，在第 2 季工作天數增加帶動下，法人估營收將自 120 億元起跳，2018 年全年營收可望挑戰 480 億元，可望較去年成長 4.76%。