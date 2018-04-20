〈蘋概Q2難旺〉非蘋陣營頻推旗艦機引爆需求 華通、健鼎接單獲挹注

蘋果去年底推出的 iPhone 8 及 iPhone X 系列賣不好，外資大舉下修蘋果 iPhne 手機出貨量預估，目前市場聚焦在手機非蘋陣營在第 2 季陸續推出的旗艦型手機款，預期可望帶旺 PCB 供應鏈的營收向上，目前 PCB 廠如華通 (2313-TW)、健鼎 (3044-TW) 在今年第 2 季分別有 Vivo、華為的新訂單入袋。

華通及健鼎雖然都是蘋果的供應鏈，但是健鼎並不為蘋果生產手機板產品，健鼎在非蘋陣營鞏固了來自小米、三星的訂單，不但如此，在最近以推出 3 鏡頭手機產品而受矚目的華為，也將健鼎加入其手機板供應鏈，同時對華為的供貨量也正在增加中。

健鼎第 1 季營運表現持穩，1 月營收 43.63 億元創歷史新高，挹注第 1 季表現 115.28 億元，年增 12.08%，創歷史同期新高，健鼎第 2 季在工作天數增加帶動下，法人估營收將自 120 億元起跳，全年營收可望挑戰 480 億元，可望較去年成長 4.76%。

健鼎則看好今年業績逐季上揚，健鼎主管強調，2018 年第 1 季是健鼎史上最強的淡季，預估在汽車、記憶體模組、硬碟、光電等多元化接單有效挹注下，第 2 季營運仍可望向上攀升。

而華通在第 2 季將新增來自 Vivo 的大量中階板訂單，華通中國品牌手機訂單已自 3 月底開始小量交貨，第 2 季隨著新產品大賣，預期有助華通營運，甚至產品熱銷的話，有望追加訂單，可填補蘋果手機板訂單空窗期。

華通在今年開始承接 Vivo 的大量訂單後，包括華為、小米、Oppo 與 Vivo 訂單，華通已全數囊括在手。

此外，柏承 (6141-TW) 的昆山廠也承接來自小米的訂單，就整體柏承的首季營收 9.28 億元而言，來自小米的營收即占 35%，而目前小米在第 2 季的對於柏承下單數量又明顯較第 1 季有大幅度成長的走勢。