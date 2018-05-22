拚Q2業績 宏達電旗艦機發表前中階機先暖身

宏達電 (2498-TW) 今年來新機上市的頻率相對其他非蘋陣營來的稍慢，趕在 U12 + 預計明 (23) 日發表前的倒數時刻，今 (22) 日宣布中階機款 Desire 12 + 開放預購，預先為新旗艦暖身；宏達電先前曾透露，今年機款會較少，但每個價格帶都會有代表機款，隨著旗艦機及中階機款上市，可望挹注第 2 季的營運表現。

宏達電今年以來陸續上市的手機中，U11 EYEs 及 HTC U11 + 可說是去年 U11 系列的延伸，另外，Desire 系列重回市場，繼入門機款 Desire 12 上市之後，Desire 12 + 今日開放預購，為 Desire 系列中首支搭配雙鏡頭，及最大尺寸 6 吋 18：9 全螢幕的手機，預計 6 月 1 日在五大電信門市全面開賣。

宏達電明日將舉辦發表會，市場預計將發表年度旗艦 U12+，外傳顏色部分包括黑、紅色及透視藍，前後都是雙鏡頭，主鏡頭包括 1200 萬標準鏡頭及 1600 萬畫素望遠鏡頭；前鏡頭則是雙 800 萬畫素；搭載 6 吋 18：9 螢幕；高通 Snapdragon845 處理器；記憶體為 6GB RAM 與 64 或 256GB 儲存空間。

傳聞中 U12 + 價格略高於 U11+，U12+ 64GB ROM 版本 23500 元，128GB ROM 版本 24900 元，較 U11 + 分別上漲 3600 元、3000 元，漲幅約 1 成。

宏達電台灣區總經理陳柏諭先前曾指出，去年約推出 5-6 款新機，今年預計會較少，但每個價格帶都會有代表機款，精準定價是今年的重要策略，在各個價格帶都會有新機，目標上半年在台灣手機市場要重回銷售量、銷售價前 3 名的地位。

宏達電 4 月合併營收 21 億元，月減 24.27%，年減 55.47%，不僅是今年低點，更寫下 2004 年 8 月以來 13 年 7 個月新低；旗艦機上陣前，入門及中階機的 Desire12 系列先上場暖身，在新機加持下，可望挹注第 2 季的營運。