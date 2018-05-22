金融業積極導入生物辨識 國銀下半年將首推刷臉提款ATM

積極擁抱 FinTech，包括渣打銀、花旗銀、台新銀、中信銀、玉山銀和合庫銀等均積極採用生物辨識技術，其中繼合庫銀主管宣布最快今 (2018) 年 Q3 推出網銀臉部辨識系統後，玉山銀行今 (22) 日也表示，下半年將規劃推出刷臉提款 ATM，目前已展開第二階段行員測試。

金融業目前實際應用的生物辨識技術，包括指靜脈辨識、聲紋辨識，以及人臉辨識。其中聲紋辨識部分，花旗銀 2016 年首創導入聲紋辨識服務，讓聲音成為客戶的密碼，只需 15 秒內即可完成身分認證，大幅縮短三分之二的身分認證時間。

至於指靜脈辨識，合庫銀和中信銀均推出指靜脈提款機，目前中信銀指靜脈 ATM 功能，包括提款、存款、轉帳等，目前全台 150 家中信銀分行及部分統一超商門市 ATM，均有指靜脈提款的服務；合庫銀行為第一家提供指靜脈無卡提款服務的公股銀，現有 12 家數位銀行，年底前預計增至 21 家，且未來數位分行都將提供指靜脈 ATM 無卡提款服務。

人臉辨識技術部分，中信銀東湖分行推出限定的人臉辨識迎賓互動牆，可偵測出客戶年齡與性別，接著人臉辨識出客戶身分，專人出現引導客戶到需要的櫃台，而除了迎賓功能應用外，渣打銀和台新銀也將臉部辨識應用在行動銀行或 APP 登入功能。

渣打銀表示，透過臉部辨識功能，搭配指紋辨識與圖形登入，提供客戶行動銀行快速的登入方式；台新銀則指出，現在不只手機，銀行的 App 也能靠刷臉登入，台新銀行動銀行與數位銀行 Richart，讓客戶可用臉，取代帳號密碼進行登入銀行 APP 或進行交易確認。

玉山銀今 (22) 日宣布，預計今年下半年在活體偵測、超高速臉部辨識與刷臉提款密碼三道安全機制的把關下，規劃推出「刷臉提款 ATM」，目前已經展開第 2 階段行員測試。玉山銀指出，刷臉提款具有非接觸式、非侵入式、獨特性、易用性與顧客體驗等 5 項優勢。

而合庫銀主管昨日也透露，內部目前積極進行臉部辨識相關系統測試，最快第 3 季就可亮相。