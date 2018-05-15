被動元件發燒 又獲MSCI新納成分股 華新科漲停創18年高

被動元件積層陶瓷電容 (MLCC) 廠華新科 (2492-TW) 不但坐擁被動元件缺貨題材，今 (15) 日更獲 MSCI 新增納入成分股，受此激勵，華新科放量亮燈漲停 312.5 元，創 2000 年 4 月中旬、18 年以來波段新高。

電容材料受到中國限排影響缺料，MLCC、固態電容、電解電容交期長，市場應用缺口未減。產業人士預期被動元件第二季漲幅可能到 10%，缺貨狀況可能看到明年，被動元件行情發燒到不行，此也反映到了營運成績上。

華新科單季營收、毛利率、營業利益、營業利益率、稅後純益等均創歷史新高，每股稅後純益 2.71 元，為 2000 年第 3 季以來最高。

華新科第 1 季單季合併營收 66.42 億元，季增率一成、年增四成；合併毛利率 35.78%，季成長近 6.8 個百分點，合併營業利益 17.45 億元，合併營益率 26.27%，均為單季新高。

由於營收、毛利率、營業利益率同步成長，華新科首季稅後純益 13.09 億元，年增率也大躍進達 229%，同創歷史新高，但華新科股本較大，這幾年的減資規模不像國巨明顯，單季每股稅後純益雖然只有 2.71 元，仍創 2000 年第 3 季以來最高。

華新科營運亮眼，今天獲 MSCI 新增納入成分股，若投資人看好華新科後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：華新科元富 7B 購 02 (078371-TW)、華新科國泰 7B 購 02 (078547-TW)、華新科統一 7B 購 06 (078559-TW) 等。