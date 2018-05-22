川普再度「開炮」：加碼制裁委內瑞拉 禁止交易該公債券

委內瑞拉周日舉行的總統選舉遭國際社會廣泛指責「舞弊」，美國、歐盟和多個拉美國家不認可選舉結果。川普簽署行政令，追加對該國的經濟制裁和封鎖。

川普周一禁止美國公民、美國境內居民和企業交易委內瑞拉主權債券，包括債務和所有應收賬款，禁令還涉及委內瑞拉國有石油公司的債務，禁止使用委內瑞拉債券及委內瑞拉政府持股超過 50% 的公司的股份作為抵押品進行交易。

一位美國政府高官在當日舉行的電話記者會上稱，美國認為，只有委內瑞拉反對派控制的國會才有權發行公債，美國已向中國和俄羅斯通報並討論了相關事宜。中俄是委內瑞拉的債權人。

影響：原油供應憂慮

委內瑞拉曾是世界最大產油國之一，石油儲量規模位居世界第一，2016 年時高達 2980 億桶。但過去五年來，該國經濟持續衰退，導致石油產量已狂降三分之一，至三十三年來的最低水平。

路透社分析稱，對融資、物流或電力供應的任何限制都可能進一步降低委內瑞拉的原油產量。

「產油量一直在下降，預計還會加速，」Boston Consulting Group 能源影響中心高級主管 Jamie Webster 說，」越來越多人認為，這可能與利比亞處於最糟糕的時期一樣糟糕——該國原油產量可能降至其產能的極小百分比。」

本月上旬，川普宣布退出歐巴馬政府 2015 年簽署的伊核協議，重啟對伊朗的制裁，且制裁力度為最高級別。

華爾街分析師普遍認為，對產油國的制裁可能導致全球原油供應減少，從而提振油價。Energy Aspects 分析師 Richard Mallinson 表示，原油市場正在見證「結構性轉變」，油價並非暫時性上漲，漲勢會一直持續到明年。

近日，國際油價大幅沖高，布蘭特油價已經突破 80 美元關口，刷新 2014 年 11 月以來新高，即使美元強勁反彈也未能阻止油價升勢。華爾街見聞此前稱，這背後或有兩大推手：伊朗和委內瑞拉。

馬杜羅時代的委內瑞拉：經濟混亂，通膨驚人

據新華社等多家媒體，統一社會主義黨總統馬杜羅（Nicolas Maduro）在此次選舉中輕鬆連任，開啟一個新的六年任期。

馬杜羅的兩個最受民眾歡迎的對手被禁止參加競選。選舉委員會稱，馬杜羅贏得 580 萬張選票，而最接近其票數的對手 Henri Falcon 僅獲得 180 萬張選票。

本次選舉的投票率僅 46.1%，遠低於 2013 年上一屆的總統選舉投票率，當時接近 80%。因委內瑞拉主要反對黨聯合抵制本次選舉，稱普遍存在違規現象而不具法律效力。

川普在簽署上述行政令之後表示，最新的懲罰措施是瞄準馬杜羅政府。美國已經對委內瑞拉實施了數輪旨在施壓馬杜羅政府的經濟和金融制裁，加劇了該國糟糕的經濟狀況。

馬杜羅現年 55 歲，公車司機出身，曾任已故前總統烏戈 · 查韋斯的副手，查韋斯 2013 年 3 月因癌症去世後當選總統。但委瑞內拉民眾指責馬杜羅政府治國不當。

反對黨控制的委國民議會本月 7 日發布的數據顯示，去年，該國本幣玻利瓦爾貶值 99%，通貨膨脹率達 13779%。