高端紅酒市場大翻轉 「波爾多」紅酒竟然不潮了？

在高端葡萄酒的世界裡發生了前所未有的事情：傳統知名產地「波爾多」所產出的紅酒，竟然不潮了？

2017 年出產的法國波爾多地區葡萄酒，在拍賣行蘇富比 Sotheby's 的歷史上，首次總營收低於整體的葡萄酒拍賣額的 50%。來自該地區的知名生產商，包括羅斯柴爾德城堡 Chateau Mouton Rothschild 和拉圖爾城堡 Chateau Latour，曾經主宰紅酒市場市場。

根據 Sotheby's 週三 (2 日) 發布的報告顯示，去年波爾多紅酒僅佔該拍賣行全球營收的 42%。

Sotheby's 葡萄酒全球負責人 Jamie Ritchie 提道，「這對我們來說也是一個驚人的統計數字，我們並沒有在 1970 年代或 1980 年代對這些數據進行統計，但波爾多一直處於拍賣總金額的 60% 到 70% 之間」。

勃艮第的 Domaine de la Romanée-Conti 是 Sotheby’s 2017 年最賣紅酒 / 圖：彭博

這一變化可歸功於勃艮第 Burgundy 地區葡萄酒的普及化，由 Sotheby's 2017 年最暢銷的生產商 Domaine de la Romanée-Conti 引領。Ritchie 說道，「這種葡萄酒的銷售價值超過了波爾多前 3 名的加總 - Lafite、Petrus、和 Mouton Rothschild。

Sotheby's 的其他勃艮第名酒排行是第 2 名的 Domaine Armand Rousseau、第 3 名的 Chateau Roumier、及第 4 名的 Domaine Henri Jayer。

Delicious 酒店集團的葡萄酒專家 Robert Bohr 認為，這是一個經典的供需問題。由於勃艮第最高昂的生產商產出的葡萄酒瓶數遠遠少於波爾多等，因此勃艮第葡萄酒在高端市場也很少見，「當市場的最高端向勃艮第轉移時，由於稀少，價格上漲越來越快」。

整體來說，Sotheby's 的總 2017 年營收達到了 6380 萬美元，比 2016 年的 7400 萬美元下滑了約 1000 萬美元。但業界人士普片認為市場是在上揚的。Bohr 感到驚訝的提道，「因為市場非常強勁」。

Château Mouton Rothschild 2015 年紅酒 / 圖：彭博

2017 年的兩個最高單位販售品都是麥卡倫蘇格蘭威士忌 Macallan Scotch：一位買家在香港的 Lalique Legacy 系列中為 18 瓶 Macallan 出價了 98 萬多美元。另一套 6 瓶葡萄酒售價為 47 萬多美元。

Ritchie 提道，「威士忌首次進入前 10 名生產商的行列，這非常令人驚訝。我們看到某些地區的市場正在擴大」。

在地區層面上，亞洲買家佔 Sotheby's 營收的 58%，而美國為 21%，歐洲為 18%，南美州人為 3%。Ritchie 說道，「亞洲市場仍然在推動葡萄酒，所以當他們說亞洲市場降溫時，情況卻不是這樣」。