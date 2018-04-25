全球葡萄酒產量創60年新低 中低價位酒都將漲價

2017 年全球葡萄酒產量跌至 60 年來新低，葡萄酒價格可能上漲。

總部位於巴黎的「國際葡萄．葡萄酒組織（OIV）」週二表示，全球葡萄酒產量去年下降至 2.5 億 HL，較 2016 年下降 8.6%，也是 1957 年以來最低水位。全球葡萄酒消費量則反而小幅上升至 2.43 億 HL。(1HL=100 升, 或約 133 標準瓶葡萄酒)

OIV 表示，因為歐洲 2017 年天氣狀況惡劣導致產量下滑，例如晚冬寒霜等問題挫傷收成。2017 年歐洲葡萄酒產量整體下降 15%。根據《路透社》統計，去年西班牙葡萄酒產量去年減少 20%、法國減少 19%、義大利減少 17%。

歐洲產量占全球葡萄酒產量約莫 65%。

其他地區表現較好，美國葡萄酒產量大致穩定，僅有去年加州地區發生野火，且最終葡萄園的損失較原先預估少。澳洲產量大致持平，南美洲的收成基本上從 2016 年的聖嬰災難 (El Niño) 中恢復，而南非儘管持續乾旱，但產量仍有增長。

此外，中國成為全球第七大葡萄酒生產國，其需求也連續三年增長，2017 年需求年增 3.5% 至 17.9 億公升。中國新增對美 128 項進口產品徵收關稅，已於 4 月起生效，其中就包含葡萄酒。

專家表示，喜歡較低價位葡萄酒的消費者恐將感受到痛苦。Rabobank 全球酒品策略師 Stephen Rannekleiv 表示，「以低廉價位為目標的葡萄酒公司將受到最嚴重的衝擊，因為他們的利潤已經非常微博。當價格上漲，他們就會感受到很大的壓力。」

中等價位的葡萄酒也可能漲價。「某些情況下，品質較低的葡萄酒可能會被混入價值較高的產品中，所以幾乎所有類別的品質都會下降。」

葡萄酒、啤酒和烈性酒生產商 Constellation Brands Inc.（STZ-US) 股價週二小幅下跌 0.89％。