台股盤前─攻11000關卡在即 當務之急是溫和放量

美中貿易停戰，激勵台股加權指數昨 (21) 日開高走高以上漲 135.36 點作收，收在 10966.2 點，成交量 1255 億元，由於美股昨晚大漲慶賀，亞股早盤則在平盤左右狹幅整理，分析師認為，多頭行情今 (22) 日可望延續，惟量能需溫和放大才有助換手繼續上攻，預料遇 11000 點關卡前仍有壓，將呈現上沖下洗驚驚漲格局。

三大法人昨合計買超 32.85 億元，主要是外資買超 30.87 億元，自營商買超 5.72 億元，而投信賣超 3.74 億元、。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5014 口至 15805 口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 3658 口至 41852 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2588 口至 18350 口。

法人解讀，由於外資買超現貨 29.5 億元，期貨淨多單也增加 3658 口至 41852 口，淨多單回到 4 萬口以上是 5 月以來次高水位，顯示外資對行情已開始趨向樂觀。

美國與中國的貿易緊張暫時消退，使美股周一大幅收高，道瓊工業平均指數收高 298.20 點或 1.21% 至 25013.29，是 3 月中以來道瓊收盤首度突破 25000 點大關；而 Nasdaq 指數收高 39.70 點或 0.54% 至 7394.04；S&P500 指數收高 20.04 點或 0.74% 至 2733.01；費城半導體指數收高 14.14 點或 1.05% 至 1359.34。

從消息面來看，各方仍關注於國巨再次宣布停牌，這是國巨繼 4 月 27 日暫停交易後，不到一個月內第二度申請停牌，一般預料，國巨將再度展開併購，標的可能是國內外同業。

儘管國巨今日停牌，不過分析師多認為，近日被動元件族群在此態勢下，將持續作為盤面關注焦點和多方領頭羊。

4 月外銷淡季不淡，訂單接單額 391.1 億美元，年增 9.8%，並創歷年 4 月新高，優於預期，主要是因基本金屬、機械、塑橡膠製品和化學品等傳統貨品的接單不俗，經濟部統計處也表示，預估 5 月外銷訂單會優於 4 月。

電動車大廠特斯拉解決平價車款 Model3 生產瓶頸，上周每天的生產量突破 500 輛，較 4 月日產量大增 75%，交貨期也大幅縮短半年，對此，貿聯 - KY 已回應，美國電動車大客戶情況愈來愈好，3 月底訂單能見度還不太明朗，但 4 月起產能利用率已有所起色，有助於供應鏈的出貨。

整體而言，法人指出，由於目前大盤下檔有五日線、十日線、月線、季線、半年線和年線的支撐，在面對 11000 點上下可望驚驚漲，不過，仍有待量能放大才有助消化上檔壓力並成功換手，從昨日量能不到 1300 億元來看，顯示投資人心態仍觀望保守。

也有分析師提醒，這場貿易戰的停戰利多對台股而言僅為短線，要能帶來波段上漲的推力，跌深反彈的電子股須持續點火，否則在新台幣持續趨貶的態勢下要延續昨日大漲百點的氣勢仍有難度。