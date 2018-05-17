川普貿易政策太善變 專家：建議避開科技股

投資顧問公司 Ecognosis Advisory 執行長 Andrew Freris 今 (17) 日表示，美國總統川普在貿易、關稅問題上，立場反覆且善變，建議擔心美中貿易戰情勢升溫的投資人，避開科技股。

根據 CNBC 報導，Freris 指出，川普有種「不可思議」的習慣，「會先說，對，我們會懲罰你！之後又說，不，我們不會這麼做。」

Freris 認為，川普對貿易、關稅問題，立場反覆，導致投資人難以判斷，該買或不買某些股票；不過，他仍建議投資人，避開科技股，原因在於，若美中貿易戰情勢升溫，科技股可能會災情慘重。

Freris 強調，他習慣從宏觀面，去看待股市與股價表現。

中國國務院副總理劉鶴，日前率中方代表團，赴華盛頓進行新一輪貿易談判。

劉鶴訪美前，川普釋出善意，宣布盡快恢復中興通訊的業務，並強調，美中雙方在貿易方面，有很好的合作。

Freris 直言，在這場貿易戰中，中國不會是輸家。

Freris 解釋，中國並非出口導向經濟體，就算其出口表現遭遇衝擊，對其國內生產毛額 (GDP) 的影響，也是微乎其微。

Freris 並不否認，個別公司、地區經濟表現，會受貿易戰衝擊，但就整體而言，影響有限。