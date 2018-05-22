鎖定這10檔港股 8大行喊買 上調目標價

據新浪財經報導，包括大和在內的 8 家大行看好 10 檔港股，紛紛喊買並上調目標價，這 10 檔個股分別是：瑞聲科技、萬洲國際、國泰航空、中銀航空租賃、領展、中生製藥、恒隆地產、利豐、港燈、中石油。其中大和重申瑞聲科技「買入」評級，目標價維持港幣 160 元，較昨 (21) 日收盤價港幣 118.7 元，有近 35% 的漲幅。

〈瑞聲科技〉

大和發表研究報告指出，瑞聲科技 (2018-HK) 在非聲學業務上看到重大的機會及進展。在光學業務上，瑞聲看到塑膠鏡頭的強勁需求，對晶圓級玻璃或混合鏡頭發展看法樂觀。公司強調，今年至今已贏得 5 至 6 個混合型鏡頭專案，目標是在今年第三季將 3D 感應鏡頭出貨，以及在第四季將成像鏡頭出貨。

聲學業務方面，大和表示，瑞聲預期未來幾年的規格升級繼續，以及對維持市場領導地位有信心。管理層強調，SLS 技術解決方案贏得所有頂級的 Android 品牌項目，重申今年出貨量達 1.5 億的目標，將會為公司帶來均價及毛利上行的空間。

該行重申其「買入」評級，目標會維持在港幣 160 元，預期瑞聲第三季至第四季將會回復強勁收入增長，年升 20-22%，遠高於第一、二季的 3-10%，認為上半年迎來了「買入」機會。瑞聲科技 21 日收盤價為 118.7 元。

瑞聲科技股價

〈萬洲國際〉

美銀美林發表報告重申對萬洲國際 (0288-HK)「買入」投資評級及目標價港幣 10.6 元，相信中美兩國就貿易問題達成聯合聲明，預計可為萬洲國際帶來重估估值的催化劑。該行表示，萬洲國際自中美貿易爭議於 3 月開始股價曾累跌 11%(對比恒指同期走勢持平)，隨著貿易爭議降溫，相信市場可緩和對萬洲國際原先憂慮。

此外，重申中美貿易爭議對萬洲直接影響有限的看法，因中美豬肉貿易業務占萬洲盈利僅單位數位占比，但無論如何，中美貿易爭議會令豬肉價格波動，潛在構成其他非直接性的負面影響。

該行估計，萬洲於第二季在大陸業務表現仍然鞏固，料季內營運溢利可達雙位元數字增長。萬洲國際 21 日收盤價為港幣 8.82 元。

萬州國際股價

〈國泰航空〉

富瑞發表研究報告稱，國泰航空 (0293-HK)4 月載客率較低，下跌 1.9 個百分點至 84.5%，而客運量年跌 1.2%。主要因為今年的復活節於 3 月 30 日及星期五，而去年復活節於 4 月 14 日。不過，國泰航空稱，由於增加高端載客率及收益率較高，抵銷了載客量虧損。年初至今，客運量升 2.7%。

該行表示，貨物運載方面表現繼續強勁，4 月份增長 7.9%，年初至今增長 7.7%，優於該行全年增長預期 6.5%。該行維持予國泰航空「買入」評級，目標價港幣 16.5 元。

該行較喜愛國泰航空多於中國的國航公司，主要因為國泰航空估值較便宜，加上盈利復甦，相信中國的盈利令人失望，因為本地票價增長遜於預期。國泰航空 21 日收盤價為港幣 12.9 元。

國泰航空股價

〈中銀航空租賃〉

大和發表研究報告稱，中銀航空租賃 (2588-HK) 業務前景繼續向好，維持「買入」評級，目標價港幣 58 元。大和表示，雖然飛機租賃市場的集中度下降，但隨著 2016-2021 年有更多新飛機型號推出，供應鏈的壓力或會增加，相信繼而令付運延誤，及增加任何新飛機付運的價格，將對飛機租賃商有正面影響。

該行認為，公司在執行上相對有效率，令其能勝過尤其是國企相關的同業。雖然一些新租賃商以較低的內部回報率擴張發展，但對中銀航空租賃影響不大。因為該些租賃商主要集中在融資租賃，缺乏飛機租賃的專業知識，所以須顧及不同資產，如船舶、建築裝備等。

該行表示，公司股價近期重估，投資者對中銀航空租賃的情緒改善，相信如果公司盈利可繼續良好增長，及 2018-2019 年 5 至 6% 的吸引預測股息率，將可支持進一步股價重估。中銀航空租賃 21 日收盤價為港幣 49.15 元。

中銀航空租賃股價

〈領展〉

摩根大通發表研究報告，將領展 (0823-HK) 的投資評級由「中性」調高至「增持」，目標價由原來的港幣 67.6 元上調至港幣 77 元，相信旗下租賃組合強勁的租金復甦將會成為股價的主要催化劑，預期公司將會取得超過 20% 的正面零售租金復甦。其他股份，例如九龍倉置業 (1997-HK) 的估值雖與領展接近，但租金復甦表現、派息比率卻較低，因此領展被該行視為房托股的首選。

報告指出，領展將於 6 月 6 日公佈 2018 財年業績，預計期內可分派利潤及每基金單位分派 (DPU) 將分別年增 7.2% 和 9.5%。該行相信，公司零售銷售的自然增長將會受到優於預期的香港 GDP 及本地消費增長所帶動，認為這些增長動力都會較訪港遊客數位及人民幣的波動等因素更為持久。領展 21 日收盤價為港幣 68.8 元。

領展股價

〈中生製藥〉

摩根大通發表報告指出，中國生物製藥 (1177-HK) 為大陸高端全面藥品企業，產品多元化並專注於多種治療藥物範圍，研發產品表現強勁，銷售進取並有廣泛銷售網以支持，相信其長期可持續發展。此外，該公司首季銷售增長，成本管控強勁，研發費用年降 1%。

該行上調對中生製藥 2019 年純利預測 11%，目標價相應自港幣 25 元上調至港幣 28 元，此按現金流折現率作估值，相當於預測 2019 年及 2020 年本益比各 48 倍及 37 倍，維持「增持」評級。中國生物製藥 21 日收盤價為港幣 18.28 元。

中生製藥股價

〈恒隆地產〉

高盛發表報告稱，根據該行對香港零售租金的假設，將恒隆地產 (0101-HK)2018-2020 財年每股盈利預測微調，介於調低 3% 至調升 1.1%，該行同時維持對每股資產淨值折讓 40% 估值的預測。

該行補充，投資風險主要為增加資產淨值的收購及出售行動，及中國奢侈品零售市場復甦慢於預期。該行上調恒隆地產目標價由港幣 22.5 元上調至港幣 23.1 元，評級維持「中性」。恒隆地產２１日收盤價為港幣 18.6 元。

恒隆地產股價

〈利豐〉

花旗發表報告上調利豐 (0494-HK) 目標價由港幣 2.93 元升至港幣 3.5 元，評級重申「中性」。

花旗預測，利豐的供應鏈解決方案 (SCS) 業務在 2018 年仍面臨不利因素，考慮到持續潛在的去庫存週期及美國服裝市場的行業整合，該行相信管理層的首要任務是，在困難時期加強與重要客戶的關係，以尋找新的大客戶來抵消客戶群縮小，並繼續投資於數碼化去提升速度模型。

該行表示，由於消費者行為的變化和競爭激烈，零售商的每次訂單數量少，庫存比以往較小，加上交貨時間較短，從而減少庫存風險，儘管庫存銷售比率已經下降到歷史平均水準，還認為去庫存的趨勢會持續。利豐 21 日收盤價為港幣 3.55 元。

利豐股價

〈港燈〉

摩根士丹利發表研究報告，基於其不斷增長的資產基礎，預期自 2019 年起實行的利潤管制協議將會令港燈 (2638-HK) 的准許利潤跌幅少於 20%，估計公司 2019 至 2023 年的資本開支將會較上一個五年計劃增長 33% 至港幣 181 億元。

另外，摩根士丹利預期港燈 2019 年的現金分派跌幅將會少於 20%，而其現金流或會受到未來更多的燃料條款收費調整機制而有所提高。

該行現估計公司的現金分派將會由 2018 年的港幣 0.4 元下調至 2019 年的港幣 0.33 元，並看到鴨脷洲酒店潛在的租金收入貢獻將會部分抵銷現金分派下跌的影響，但相信酒店要在 2020 年後才看到收入貢獻。

該行給予公司「與大盤同步」投資評級，目標價由原來的港幣 6.7 元升至港幣 7 元。港燈 21 日收盤價為港幣 7.44 元。

港燈股價

〈中石油〉

瑞銀發表報告重申給予中石油 (0857-HK)「買入」投資評級及目標價港幣 6.9 元，指中石油投資主題包括可受惠油價、油氣資源長期實現商業化收益、管道資產風險回落、派息預期有上行空間等。

該行預期，今年集團實現石油及天然氣價格超出市場預期，進口天然氣虧損亦低於預期，並估計第二季業績呈強勁復甦。

瑞銀表示，近日參與了中石油在深圳舉行路演，對公司降低進口天然氣虧損進展感到鼓舞，認為中石油正嘗試借發改委多年來價格改革提供的工具，將內部高成本負擔與其客戶分擔。中石油 21 日收盤價為港幣 6.44 元。