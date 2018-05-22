順豐無人機配送新進展：10億規模基金資金基本到位 兩個月內募集完成

摘要: 順豐的中小型無人機、水陸兩棲無人機、大噸位改裝無人機相繼亮相，無人機機隊已初見規模。兩個月後，10億元無人機科技基金將完成募集，順豐在無人機配送的布局更進一步。

無人機配送成為電商、物流企業「空中競賽」的一個「新賽道」，順豐近期又被曝出新進展。

5月22日，彭博社消息，順豐集團副總裁李東起稱，順豐正籌集成立一個10億元人民幣規模的無人機科技基金，目前正與包括地方政府在內的潛在投資者進行討論，相信能夠在兩個月內完成籌集。

針對此消息，順豐方面向全天候科技回應稱：「我們從去年就開始著手準備這支基金，該基金仍處於募集狀態，目前資金基本到位，預計2個月後可以完成募集。」

公開信息顯示，該基金成立於2017年9月，是由豐鳥航空科技有限公司旗下的基金管理公司發起設立，落地成都雙流自貿試驗區，致力於通過投資管理的形式，實現無人機全生態產業鏈的構建。

事實上，在無人機配送方面，順豐布局已久，是國內較早提出和布局物流無人機的公司。

早在2012年，順豐創始人王衛就提出了物流無人機的設想，彼時，無人機行業還是個無人關註的領域，就連大疆也才剛剛嶄露頭角。

2013年，順豐與極飛無人機合作研發物流無人機，並嘗試利用小型無人機在物流點之間運送快遞。

2015年11月，順豐與陜西煉石有色、成都中科航空發動機公司等成立了朗星無人機系統有限公司。同年，順豐開始嘗試噸位級大型無人機配送。

進入2017年，順豐的無人機布局顯著加快。2017年6月，順豐與贛州市南康區聯合申報的物流無人機示範運行區的空域申請，獲東部戰區審批通過，得以在空域內進行首次業務運營飛行。雖然獲批的空域範圍僅覆蓋江西省贛州市南康區五個鄉鎮，但這是至今國內唯一獲得正式審批，並且由企業、中央監管部門和地方政府共同推進的示範空域。

2017年7月，順豐宣布在成都雙流自貿試驗區建立大型物流無人機總部基地，成為國內首個正式落地的無人機支線物流運輸項目。

2017年底，順豐進行了國內首次大型無人機應急物資快速投遞的演示驗證飛行，模擬在緊急情況下利用無人機進行備件運輸，組織緊急搶修、恢覆通訊。

據順豐方面介紹，演示中使用的大型物流無人機翼展20米，機身長10米，起飛重量約3噸，載重達到1.2噸，是目前全球大型的物流無人機之一。無人機的巡航速度可達250千米/小時，航程可達3000千米，升限6000米。此外，該款無人機已實現無人化自主控制，可以自動規劃航線，一鍵自動起降，並具有自主應急處理能力。

在無人機研發方面，順豐的中小型無人機、水陸兩棲無人機、大噸位改裝無人機相繼亮相，無人機機隊已初見規模。只是，物流行業無人機大規模應用仍然存在監管法規的阻礙，未來無人機配送要想大範圍商用仍需等待一段時間。

本文來自全天候科技，閱讀更多請登陸www.awtmt.com或華爾街見聞APP。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)