阿里夥商湯科技園設實驗室 年育10間AI獨角獸

阿里巴巴集團 (BABA-US)、商湯集團及香港科技園公司昨 (21) 日宣布合作成立「香港人工智能（AI）實驗室」，三方初步投資逾千萬元，並將於今年 9 月起展開「初創公司加速器」計畫。

計畫為期 6 個月，每年接受兩輪申請，料每輪挑選約 10 家本地初創企業，成功加入公司可獲「阿里巴巴創業者基金」提供 10 萬美元資助；商湯集團期望計畫令香港誕生更多「獨角獸」企業。

《星島日報》報導，「香港人工智能實驗室」位於科學園的實驗室料最快可於年底啟用，面積不多於 1 萬呎，每年設有 2 輪為期 6 個月的「初創公司加速器」計畫，每輪挑選 6 至 10 家具潛力的初創企業，並提供資金及資源支持。當中每家入選企業可獲「阿里巴巴創業者基金」資助 10 萬美元，而阿里巴巴將藉此換取該企業 6% 的股份。

此外，具發展潛力企業更可得到實驗室諮詢董事會的指導，成員包括人工智能領域科學家、企業家及資深教授。香港科技園公司將在計畫期間，為入選初創企業提供免費辦公室及「科技創業培育計畫」中的培育支援服務。

「初創公司加速器」計畫將於 9 月開始，6 月中旬開放接受申請。報名初創企業必須是註冊不多於 3 年的香港公司，並在香港有實際業務營運，而大部分創始人須為香港永久性居民，並須持有公司一半以上股份，另有最少一半企業員工從事人工智能科技相關的工作。

阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信指，實驗室致力協助初創企業將研發項目商品化。獲選初創企業將獲一系列雲計算和人工智能資源支援，包括由阿里雲提供配備圖形處理器 (GPU) 的高性能計算資源和機器學習平台，以及阿里巴巴集團旗下全球科學研發項目「阿里巴巴達摩院」提供的技術支持。預期 1 年可培育 10 間 AI 相關的初創企業。

商湯集團總經理尚海龍認為，香港多所著名大學，人工智能人才比例甚高，但缺乏市場，希望實驗室及計畫可幫忙本地創業家，令香港有更多獨角獸企業誕生，並可推動香港科研對接大陸市場。

新浪財經引述行政長官林鄭月娥出席成立儀式時表示，過去 1 個月來，港交所已經落實允許企業以「同股不同權」方式上市，政府也宣布推出科技人才入境計畫，立法會通過了企業科研開支超級扣稅，都反映香港政府將推動創科放在高位。

她認為，香港科研實力雄厚，與 AI 相關的論文經常被引用，在世界上排名第 3。

阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，集團在電商、物流方面有豐富的實戰經驗，可為其他 AI 初創企業提供應用場景，測試他們的技術及工具。在挑選支持對象方面，她表示會主要考慮研發內容的深度及創新性，並重視團隊的組成。