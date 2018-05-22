中興(00763-HK)傳獲撤禁令 外交部:中美將討經貿細節

美國據報將取消對中興通訊(00763-HK)的銷售禁令，不再禁止美國企業出售零件和軟件予後者。中興其後回應外電查證時表示消息屬實。

不過，外交部未有證實講法。被問到中方是否以向美國購買更多農產品作為交換，以及會否在下周美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)訪華期間公布協議時，外交部發言人陸慷未有正面回應，指中美已就經貿問題達成重要共識，並會就如何落實細節展開進一步磋商，美方將派出代表團到中國磋商，具體情況有待公布。

內地傳媒較早前引述消息人士報道，美中就解決中興相關爭端大致達成一致，美國將取消中興銷售禁令，根據討論的協定維持其業務。據悉，中興將被要求大規模調整管理層和董事會。

受美國制裁致營運陷於「休克」的中興通訊，一直被視為中美貿易談判的一個重要籌碼，然而上周的中美聯合聲明均對中興隻字不提。外界認為，當時中美雙方對如何處置中興並未達共識。美國國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)更指出，針對中興的制裁可能會有少許改變，但相信仍然會從嚴執法，表明不會讓中興「毫髮無傷地脫身」。

來源：信報

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