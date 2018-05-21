國光生技報雙喜 流感疫苗明年進泰國 腸病毒疫苗將三期臨床

疫苗廠國光生技 (4142-TW) 傳佳音，包括母公司三價及四價流感疫苗已送泰國申請藥證，預計明年中可望開賣，另外子公司安特羅的腸病毒 71 型疫苗也獲得衛福部核准，將進行三期臨床，預計 2020 年 2 月完成臨床，2021 年正式上市。

國光生技表示，公司旗下三價及四價流感疫苗已送泰國申請藥證，一般來說，審查期為 270 個工作天，其中三價流感疫苗因為較早送件，預計今年下半年就會有結果，至於四價流感疫苗應該可以在明年中開賣。

國光生技表示，泰國是公司流感疫苗進軍東南亞的敲門磚，由於泰國方面接受以台灣的實驗數據申請藥證，如果能順利取得藥證，將再繼續其他東南亞國家的藥證。

另外安特羅腸病毒 71 型三期臨床將在全台多家醫院同步進行收案及試驗，包括台大醫院、中國醫藥大學附設醫院、台北榮總、林口長庚、台中榮總、彰化基督教醫院及台大醫院新竹分院等，預計台灣三期臨床總收案人數為 1254 人。

安特羅表示，腸病毒型 71 疫苗經臨床二期試驗顯示，對於在年齡在 2 個月至 6 歲的幼兒及幼童，是安全且可以有效誘發保護抗體，而且該款疫苗除了對台灣本土流行的 71 型病毒具有保護力外，對於中國及東南亞常見的 71 型病毒也有良好的交叉保護效果，因此也計畫進軍中國市場。

安特羅也規劃進軍資本市場，將在今年股東會後申請登錄興櫃，預計第 3 季可望完成登錄興櫃。