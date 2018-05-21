我國Q1金融帳連續31季淨流出 總額突破10.7兆美元

台灣央行今 (21) 日公布第 1 季國際收支統計，金融帳連續 31 季淨流出，續創史上最長紀錄，累計淨流出金額達 3677.8 億美元 (約新台幣 10.71 兆美元)。

金融帳主要包括直接投資、證券投資和其他投資，第 1 季證券投資淨流出並未再創史上單季最高，略為趨緩至 276.4 億美元，其中，居民對外證券投資淨流出 289.1 億美元，主要是保險公司投資國外債務證券增加。

反觀非居民證券投資淨增加 18.9 億美元，主要因外資增持台股。

央行再次強調，經常帳有順差的國家，如日本、新加坡、南韓、德國和俄羅斯等，其金融帳淨資產多呈現增加。

從經常帳來看，第 1 季順差為 200.8 億美元，年增 19 億美元，增幅達 10.4%。

央行說明，出口受全球景氣升溫和新興科技應用帶動電子零組件需求成長影響，年增 58.9 億美元；進口因出口引申需求擴增及國際原物料價格上揚，年增 52.3 億美元。

而儘管經常帳項目下的旅行收支連續第 9 季呈現逆差，並較上季的 6.5 億美元擴大至 15 億美元，但已較去年同期減少 4.8 億美元，顯示逆差比起去年同期相對收斂。

央行說明，第 1 季來台旅客季增 7.8%，又以東南亞旅客成長最顯著，如菲律賓旅客大增 73%、越南增 39%，是亞洲來台旅遊成長最多的國家；另一方面，泰國增 11.6%、港澳增 7.2%、中國增 6.2%，而日本增 3.5%。

央行認為，在開放東南亞部分國家來台免簽後，成功創造旅客來台誘因，不過，以 2016 年數據來看，每人每次來台消費金額仍以中國、新加坡和歐美較高，東南亞旅客消費表現仍待觀光局公布。