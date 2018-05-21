瑞穗沈建光：中美貿易戰不打了，誰是贏家？

瑞穗證劵亞洲首席經濟學家沈建光，就中美貿易達成協議發表評論，概要如下:

此次中美共識並未提及中國製造2025和國企補貼等議題，意味著貿易戰雖然短期內可以避免，更長時間、更廣泛的衝突未必會有明顯改變。

中美貿易戰不打了，是此次中方赴美談判的核心成就。根據會後聲明，中美雙方同意，減少美對華的貿易逆差；中方加大美國購買商品與服務；增加美國農產品和能源出口；重視智識財產權保；鼓勵雙向投資等等。在距離美國301調查制裁落地僅有為數不多的十餘天時間裡，得益於上述共識的達成，困擾全球市場的數月來的中美貿易戰疑雲最終避免。

對於中國而言，避免了最壞情況的出現，即短期內與美國相互貿易制裁，為中國經濟繼續穩定增長贏得了時間。中美協議的達成是雙方訴求的中和，不應理解為中國單方面對中國的妥協。

5月初美方代表來華談判，要求中國減少2000億貿易逆差，停止對“中國製造2025”的補貼和其他形式的政府支持等，顯然是中國無法接受的。而此次中美達成的協議雖然有就貿易逆差部分做出表述，但主要以增加進口為主，並非限制出口，同時並未提及到縮減貿易逆差的具體數字，已有很大靈活性，是中方多方斡旋，特別是積極爭取美國國內工商業支持的結果。

同時，這一協議符合中國自身改革需求。早在今年4月的博鼇亞洲論壇上，習近平主席便已就未來增加進口做出過明確表態，今年中國舉辦首屆國際進口博覽會也是這方面的體現。而加大能源和農產品進口亦符合戰略需要，是去年11月特朗普訪華中美大禮包的內容，也並非新增條款。此外，習近平博鼇論壇上提到，進一步加大開放力度，放寬市場准入、開放金融業、汽車行業、降低汽車關稅、改善投資環境、加強智識財產權保護、加快加入世界貿易組織《政府採購協定》進程等是中國的改革既定方向，對美國承諾並未超出這一範圍。

筆者觀察到，特朗普此招不僅對待中國，對待盟友同樣是自身利益為先。如不顧盟友日本、澳大利亞前期在國內力排眾議，一上台便退出TPP；不顧歐洲盟友的反對，退出巴黎氣候協定；逆全球化大潮，對鋼鋁普遍增加關稅，遭到歐洲盟友抵制；退出伊朗核問題協議，損害前期歐洲政治成果，並可能傷害歐洲企業的商業利益等等。從這個角度來說，特朗普新政詮釋美國優先，長期來看，是對美國信譽的巨大打擊，也將打破其長期積累的國際關係，與歐洲盟友產生間隙，或將促進國際資源再平衡。

基於此，筆者認為，中美貿易戰風險散去之後，全球風險或將轉化為美歐貿易戰風險，而這為中國自身發展提供了良好的時間視窗。雖然近年來中國發展迅速，在諸多領域實現彎道超車，但從人均和絕對GDP、創新機制、科研與教育能力以及軍事力量等方面，仍與美國仍有不小差距。況且中國目前國內仍面臨防範金融風險與加快供給側改革的重大挑戰，一旦陷入修昔底德陷阱，經貿壓艙石動搖，則很可能將中美關係帶入冷戰模式。外部衝擊可能改變改革開放以及加入WTO的中國經濟增長路徑，對中國而言絕非上策。

而此次中美共識並未提及中國製造2025和國企補貼等議題，意味著貿易戰雖然短期內可以避免，更長時間、更廣泛的衝突未必會有明顯改變。中興事件具有警示作用。短期來看，美國貿易摩擦是主要分歧；中期來看，中國製造的崛起以及高技術領域與美國差距的減小，已經引起美國的警覺。而從長期來看，超出經濟領域，出於“修昔底德陷阱”的風險，美國對華的全面反制也絕非杞人憂天。

從這個角度來講，抓緊難得的緩衝器與機遇期，儘量推後與美國攤牌，加快落實十九大提出的全方位改革目標，進而提高整體經濟實力與加快中國崛起速度，以為未來更加嚴峻的外部形勢留出準備空間與預案，對於當前中國而言是比衡量中美貿易協定得失更最重要的事情。

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