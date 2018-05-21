〈強勢美元〉美元指數一度攀上94 觸及5個月高點

根據路透社報導，美中兩國歷經兩天磋商後，發布聯合聲明，稱將暫停貿易戰，今 (21) 日美元指數 (DXY) 一度升至 94 以上，為 2017 年 12 月下旬以來首見。

美元在 1 個月內，上漲 5.4%，為 2015 年第 4 季以來最大漲幅。

美國經濟明顯好轉，聯準會 (Fed) 的升息步調，快過他國央行。Brown Brothers Harriman 外匯策略主管 Marc Chandler 認為，「美元上漲所反映的，是他國情勢不佳。」

日本首季經濟，出現萎縮現象；歐元區最大經濟體德國，第 1 季國內生產毛額 (GDP) 僅成長 0.3%，只有 2017 年第 4 季的一半。

至於其他貨幣表現，英鎊下跌 0.5%，至 1.3412 美元，為去年 12 月 28 日以來新低。

經過兩天磋商，美中兩國於週六發布聯合聲明，稱已達成共識，中國將「大幅增加」採購美國產品及服務；該消息使貿易戰疑慮，獲得緩解。

美國財政部長梅努欽在接受媒體採訪時表示，美中雙方將暫停貿易戰，美國政府暫時擱置對中國商品加徵關稅一事。

值得注意的是，聯合聲明中並未提及縮減貿易逆差的具體金額，對於是否鬆綁中興通訊的零組件銷售禁令，也未說明。

外界解讀，聯合聲明的主要用意，是讓貿易爭端造成的緊張情勢降溫，可能只是一時的承諾。

台北時間週一下午 5 點 47 分，CNBC 數據顯示，美元指數上漲 0.33%，至 93.95。