離岸、在岸人民幣雙雙大跌 日內跌幅深達150點

台北時間周一下午，即中美達成不打貿易戰的框架性共識首日，緊張局勢有所緩解提振了風險偏好情緒。美元進一步走高，人民幣全線下挫。

離岸人民幣兌美元跌破 6.38 關口，日內跌 150 點。在岸人民幣兌美元跌破 6.39 關口，日內跌 150 點。今晨人民幣中間價下調 89 點，報 6.3852 元，為 1 月 24 日以來新低。

稍早美元指數觸及 94 關口，創 2017 年 12 月 18 日以來新高。美元指數自 4 月中旬以來累計上漲 5.4%，為 2015 年 11 月來最大漲幅。

美元走高導致多隻非美貨幣下挫。英鎊 / 美元延續跌勢，跌幅擴大至 0.3%，報 1.3425，為近五個月低點。日元創跌至四個月新低，美元對日元一度升至 111.245。港元兌美元跌至 7.85 弱方兌換保證水平。

在剛剛過去的周末，美國財長姆努欽表示，美中就框架問題達成協議，在中國執行降低關稅和大幅進口美國產品期間，暫緩對中國進口產品加征關稅，暫不與中國開展貿易戰。

當日稍早中美兩國發表聯合聲明，稱雙方將採取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差，中方將大量增加自美購買商品和服務。雙方就擴大製造業產品和服務貿易進行了討論。