大跌156點 在岸人民幣創四個月內新低

台北時間周一下午，即中美達成不打貿易戰的框架性共識首日，緊張局勢有所緩解提振了風險偏好情緒。美元走高，人民幣全線下挫。

截至今天收盤，在岸人民幣收創 1 月 23 日以來新低，兌美元官方收盤價報 6.3888，較上一交易日官方收盤價跌 128 點，較上一交易日夜盤收盤跌 156 點。

離岸人民幣兌美元跌破 6.38 關口，日內跌 150 點。在岸人民幣兌美元跌破 6.39 關口，日內跌 150 點。今晨人民幣中間價下調 89 點，報 6.3852 元，為 1 月 24 日以來新低。

稍早美元指數觸及 94 關口，創 2017 年 12 月 18 日以來新高。美元指數自 4 月中旬以來累計上漲 5.4%，為 2015 年 11 月來最大漲幅。

美元走高導致多隻非美貨幣下挫。英鎊 / 美元延續跌勢，跌幅擴大至 0.3%，報 1.3425，為近五個月低點。歐元兌美元一度跌至 1.1744 美元，觸及五個月低位，日內最新下跌 0.2% 至 1.1746。日元創跌至四個月新低，美元對日元一度升至 111.245。港元兌美元跌至 7.85 弱方兌換保證水平。

路透社援引環球外匯經紀 FXTM 富拓貨幣策略和市場研究全球主管 Jameel Ahmad 稱，利差水平繼續有利於美元，美元有進一步上漲潛力。鑒於美元走勢強勁是當前主題，人民幣仍面臨下行風險。

不過，彭博社援引 Legg Mason Inc. 高級副總裁 Richard Lawrence 稱，美元當前價位出現拋售機會，因近期的強力回升令其估值大幅攀升。川普政府不太可能阻止美元下行。「美元到年底可能較目前跌 5%。」

在剛剛過去的周末，美國財長姆努欽表示，美中就框架問題達成協議，在中國執行降低關稅和大幅進口美國產品期間，暫緩對中國進口產品加征關稅，暫不與中國開展貿易戰。

當日稍早中美兩國發表聯合聲明，稱雙方將採取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差，中方將大量增加自美購買商品和服務。雙方就擴大製造業產品和服務貿易進行了討論。

中美全面經濟對話中方帶領人、習近平主席特使、中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴也稱，此次中美經貿磋商的最大成果是雙方達成共識，不打貿易戰，並停止互相加征關稅。

劉鶴還表示，冰凍三尺非一日之寒，解決兩國經貿關係多年來的結構性問題「需要時間」。