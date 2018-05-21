【永豐期貨】台指選擇權盤後－中美貿易暫停火 台股漲逾百點站上10900



◆期貨走勢

台指期週一上漲 144 點至 10963 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 3.2 點，電子期轉為正價差 0.03 點，金融期逆價差擴至 - 4.45 點。現貨部分，三大法人買超 31.47 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5014 口至 15805 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 3658 口至 41852 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2588 口至 18350 口。

上週五美中貿易談判有所進展，中美雙方 19 日發表聯合聲明，宣布停止互相加徵關稅，激勵週一小道瓊、小 S&P 等美股電子盤大漲，也帶動亞股紅盤慶祝，台股在蘋概多檔權值股湧進買盤推升下開高走高，其中台積電更是大漲超過 2% 擔綱多頭指標，而國巨、信昌電、大毅等被動元件族群也都強漲表現，加權指數盤中大漲百餘點，直至尾盤皆未見明顯賣壓出現，今日八大類股僅造紙類股收黑，其餘皆收紅，其中以機電類股漲幅 1.83% 表現較佳。終場加權指數上漲 135.36 點或 1.25%，收在 10966.2 點，成交量能 1256.91 億，較前一日縮減 21.1 億。技術面來看，台股一掃上週震盪走軟陰霾以實體紅 K 大漲站上 10900 關卡，目前指數收復所有均線，然而成交量能稍嫌不足為近一週最低，目前指數臨近 11000 點附近的高檔整理區間，指數上檔壓力稍重，若成交量未能補上，則行情仍將在季線與前波高點呈區間震盪格局。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10300 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.32 升至 1.49，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.72% 升至 10.92%，賣權平均隱含波動率由 14.12% 降至 13.63%，買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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