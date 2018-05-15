期貨與基本面脫鉤 交易員：就算油價修正20美元也不意外

原油期貨價格攀上 3 年半高點，投資人預期，油價將繼續走揚；不過，部分交易員示警，在期貨表現與市場基本面脫鉤的情況下，價格遲早出現修正，「就算修正幅度達每桶 20 美元，也不意外。」

根據路透社報導，雖然原油期貨價格攀高，投資人看好油價升至每桶 80，甚至 90 美元，但原油現貨市場，卻是另一番景象，由於中國煉油廠需求疲弱，產自西非、俄羅斯與哈薩克的原油，甚至得降價求售，另尋買家。

這種期貨與基本面脫鉤的現象，值得關注，因為現貨市場表現，是衡量油市基本面的依據。

原油交易商直言，委內瑞拉原油產量下滑，加上美國退出核協議，將對伊朗施以經濟制裁，投機客趁勢把原油期貨價格，一路炒高至 3 年半高點，但此舉反而讓他們身陷險境。

1 名交易員稱，「搞期貨交易的那些人認為，機會來了」，他們預計，煉油廠歲修季結束後，需求會大幅增加，「但若情況相反，麻煩就大了。」

太平洋投資管理公司 (PIMCO) 商品投資部經理 Greg Sharenow 認為，若來自伊朗的原油供給減少，市場上供不應求的情形，將因此加劇，油價可能會在短時間內，升破每桶 80 美元。

但也有人對此感到不以為然，有交易員表示，美國原油出口量，已增至每日 200 萬桶以上，導致部分市場「油滿為患」，原油期貨價格遲早出現修正。

該名交易員強調，「期貨和基本面之間，有著巨大脫鉤，就算油價修正幅度達每桶 20 美元，我也不覺得意外。」

台北時間週二 (15 日) 晚間 6 點 30 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.98%，至每桶 79.00 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.59 %，至每桶 71.38 美元。