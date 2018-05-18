【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

今日台股受到中美貿易談判結局仍呈現不確定性影響，使得今日台股盤勢呈現震盪格局，收盤台股下跌 2.97 點，跌幅 0.03%，成交量 1267.12 億元；籌碼方面，外資現貨部位買超 7.81 億元，三大法人現貨部位賣超 0.48 億元。

《國際金融市場焦點分析》

昨日美股受到川普於推特上推文表示中美之間的貿易談判可能不會有所進展，加上美國十年期公債殖利率上漲超過 3% 以上後持續走高，引發市場擔憂，導致美股四大指數同步下跌，收盤 Nasdaq 指數及費城半導體指數分別下跌 0.21%、0.38%。而英國政府計劃在脫歐後仍暫時性續留關稅聯盟，激勵英股 FTSE 100 指數上漲 0.7%，創下歷史新高。

《國際商品市場焦點分析》

持續受到原油庫存意外減少激勵，布蘭特原油盤中一度突破 80 美元，而國際能源署（IEA）在月報中將 2018 年全球石油需求增長預估較前月下調 3 萬桶 / 日至年增 144 萬桶 / 日，稱儘管第一季以及第二季至今的石油需求表現強勁，但鑒於近期油價攀升至三年半新高，IEA 預期下半年的石油需求增長將會受到高油價的影響而放緩。

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