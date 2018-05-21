5分之1是詐騙又如何？ICO狂熱未減 Q1籌資季增65%

過去 2 年來，首次代幣發行 (ICO) 的數量激增，因為越來越多企業湧向這種新型且具爭議的籌資方式。

在 ICO 過程中，企業創造一種數位貨幣或代幣，接著出賣給投資者以換取現金或更普遍的加密貨幣，通常是比特幣或以太幣。

儘管全球監管機構審查越來越多，區塊鏈研究公司 Smith + Crown 表示，ICO 籌措的資金快速增加中。

今年第一季進行了 217 次 ICO 出售，籌措約 66 億美元，較去年最後一季 ICO 籌資 39 億美元規模增加 65%。

區塊鏈技術支撐了加密貨幣，這是為什麼 ICO 一度主要透過區塊鏈創業公司舉行。

但其他形式的企業也對 ICO 趨之若鶩，甚至是沒有或不需要使用區塊鏈。

《華爾街日報》報導，很大比例的 ICO 都透露出詐騙跡象。在檢視 1450 宗數位貨幣的發行後，該報發現其中約有 19% 比例 (總籌資約 10 億美元) 可能有紅旗危險，其中包含「剽竊投資者文件、承諾保證收益以及缺失或假冒管理團隊」等問題。

儘管發行和購買 ICO 都涉有高風險，但對想要籌措資金的創始者和想要賺大錢的投資者來說，其中還是可能有巨大回報。

在許多成功的 ICO 案件中，其中一例就是以太坊項目，以太幣也因此成為全球第二大加密貨幣。以太坊在 2014 年出售 6000 萬個以太幣，交換 31000 個比特幣作為籌資方式。

一位 Skype 早期投資者 Mangrove Capital 分析指出，就算投資者盲目地每一個 ICO 都投資下去，包括大量失敗的 ICO，其回報也會是初始投資額的 13.2 倍。但他沒有公布他的研究中總共研究多少件 ICO。

美國證券交易委員會 (SEC) 一直在調查和關閉 ICO 案件，上週宣布一起叫做「HoweyCoins」的虛假 ICO 案件，並藉此教育投資者留心其警告訊號。