【港股解碼】AI賦能招聘季：獵聘7年重新定義行業

又是一年高校畢業季，本就競爭白熱化的人才市場又將迎來一波小鮮肉。面對鋪天蓋地的資訊資源，傳統招聘似乎已經難以滿足市場的需求——求職者頻繁遭遇“大公司不想要，小企業不敢要”的尷尬，用人公司卻屢陷“用工荒”困境。

AI和大數據如火如荼的發展為互聯網招聘帶來了全新的機遇，伴隨著高新技術逐漸延伸進移動互聯網招聘市場，一場顛覆性的行業變革正在悄悄醞釀。

當招聘遇上AI

回顧國內互聯網招聘行業，國內知名中高端人才招聘網站獵聘2017年率先提出職場信用體系，並在今年初與京東聯合升級了“職場信用評價體系”，通過聯合建模，人工智慧技術對求職者進行身份認證、社交人脈、信用歷史、行為偏好、簡歷品質等多維度的衡量評價。職場信用首次得以“量化”並引入招聘領域，有效降低企業招聘成本、提高招聘效率，幫助信用良好的求職者獲得更優質的工作機會。

獵聘與京東聯合升級職場信用評價體系

不過，獵聘與京東聯合升級的信用評價體系只是科技照進招聘行業的冰山一角，擁有強大數據分析能力的AI技術在招聘行業的運用有著無限可能。依賴於大數據，AI能夠成倍的減少企業搜尋人才的時間，簡歷的篩選驗證、求職者的測評對比乃至職位的準確匹配都能被高效率、低失誤的自動完成。

國際上，快消品巨頭聯合利華利用AI招聘初級員工，經歷過三輪AI面試後，求職者才開始與真人HR接觸，大大降低了真人HR的工作強度；百事可樂、宜家和歐萊雅在內的300家公司甚至起用了一個AI機器人Vera，不僅能高效篩選出合適的簡歷，還可自動與求職者展開電話甚至視頻面試，以進一步瞭解求職者。

走在AI探索前沿

必須承認，在技術的推動下，互聯網招聘的行業生態正悄然生變。獵聘在今年的大動作之一，就是要將AI和人工服務完美結合，幫助企業提高招聘效率，同時提升職場人的求職體驗。去年獵聘已經舉辦了招聘史上首次“人機大戰”，由此開始引領AI對招聘行業的重大變革。

獵聘主辦“人機大戰”活動現場

截至2017年12月31日，獵聘擁有約3890萬名註冊個人用戶、超過24萬名驗證企業用戶，逾10萬名驗證獵頭，平臺有超過幾百萬的線上職位資訊，每天上億條的用戶行為日誌，是不折不扣的大數據公司；同時，獵頭輔助的閉環人才服務模式積累了獨一無二的閉環用戶數據，由此繪製出供需精准結合的人才圖譜，將求職者與工作機會進行更加精准的智能匹配，一間公司的任何HR一鍵點擊，便能即時獲得多達1,500位人工智慧匹配求職者。運用機器學習和推薦演算法，獵聘得以為用戶提供更為先進的招聘、求職及職場服務的解決方案。

AI的終極目標是為人類帶來便利。有了AI技術，曾經科幻世界才有的自動駕駛成為了現實，車站檢票不再繁瑣、刷個臉就能進站，一個指令智能傢俱搞定全部家務……各種事例已經證明，AI正逐漸為生活減負。當AI照進招聘行業，社會有理由期待一個更好的求職招聘市場。

以獵聘為例，其創新性的產品不僅不斷為自身帶來持續增加的數據價值，也用自身的探索與成功為國內的招聘行業鏈賦能，逐步帶領招聘行業擺脫傳統束縛，重新定義未來的招聘格局，讓傳統守舊的招聘市場煥發出新機，更好的迎接日新月異的市場。

今年已經是獵聘創業的第7個年頭，沉舟側畔早有千帆駛過，獵聘卻依舊保持著創業初心，不斷求新求變。AI已經成為獵聘重要的戰略部署，憑藉高端的技術優勢、領先的行業地位，獵聘已率先完成對未來的佈局。相關資料顯示，獵聘已於4月初向港交所遞交上市申請，擬籌資8億美元，有望進一步深耕前沿科技，助力職場人獲得更大的成功。

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