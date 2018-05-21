〈美中貿易休兵〉港商：減美對華貿易逆差 恐萬物齊漲 排擠效應大增

中美兩國就新一輪貿易磋商達成共識，香港政商界及經濟學者均認為對香港是好事。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，過去一段時間中美貿易戰陰霾影響香港的投資氣氛，相信兩國達共識可消除投資者憂慮，有助香港保持強勁經濟增長；學者指對香港股市、樓市有穩定作用。

香港《文匯報》引述邱騰華表示，中美達成貿易共識對兩國來說是雙贏局面，亦對世界貿易組織 (WTO) 及多邊貿易制度有正面影響。中國大陸、美國在直接、轉口貨品貿易以至服務業都是香港重要貿易夥伴，雙方有任何糾紛，對香港都有直接或間接影響。香港在高新科技方面參與不少直接和轉口貿易，這類貿易增長對香港有幫助。

除上述貿易方面的直接影響外，間接影響包括在雙方未有真正糾紛前，已見到市場情緒氣氛受影響。邱騰華說，這次雙方達成共識，可以短期消除因為擔心貿易戰爆發，而對香港經濟造成的影響。雙方消除矛盾，有助香港保持去年底至今年初的強勁經濟增長，亦減少貿易戰帶來的不明朗因素。至於早前美國對香港鋁材徵收關稅，特區政府會跟進是否取消。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照接受訪問時指出，中美貿易戰的疑慮正式消除，相信港股未來的走勢會趨樂觀。而他認為貿易戰本身對香港進出口情況影響不太大，因為香港經濟主要受到利率及資金流的影響。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量也認為，中美有關共識對香港股市、房地產有穩定作用，但聯合聲明未提及減少貿易逆差的額度，顯示仍有未明朗因素，同時要留意後續中美外交關係對貿易談判的影響。

嬰兒護理產品供應商加美敦主席兼行政總裁李國明則認為，中美貿易磋商聯合聲明對香港商界而言絕對是一份「好的聲明」，因為如果貿易戰開打，對於在大陸生產、產品出口美國的港商影響很大，而無論美國提出對哪些商品加稅，相關港商的出口生意都會直接受影響，目前這份聲明總算消除了港商的憂慮。

不過，李國明擔心，這份聲明的一些內容亦可能引申其他負面影響。首先，為減少美對華貨物貿易逆差，雙方同意有意義地增加美國農產品和能源出口，他認為增加美國能源出口或會推高油價、推高全球能源價格，屆時通膨亦會升溫，導致百物騰貴。

此外，中方將大量增加自美購買商品和服務，李國明認為，此消彼長之下可能會影響到其他國家的 (對華) 出口。而如果中國向美國進口更多汽車，中國國內的汽車生產商就可能受影響，國產車或要減價出售。

香港中華廠商聯合會會董楊靜亦表示，中美聯合聲明暫時看來對雙方都是好事，因美國可以紓緩貿易逆差。例如中國的人口眾多，在大豆生產方面較弱，而美國則是大豆生產大國，增加美國農產品進口對中國有幫助，料對中國農民亦不會造成影響。

對於聲明所指中方將大量增加自美購買商品和服務，楊靜認為這或多或少會對中國的內銷市場造成影響，而目前港商內銷較多的產品包括服裝、鞋、鐘錶等，但目前未有具體名單公佈，難以評估哪個行業會受到較大影響。

她說，港商主要做出口生意為主，以自己的珠寶生意為例，大部分都是出口到國外，大陸市場銷售較少，故預計影響不大。

至於大陸港商看待這次中美貿易磋商結果，深圳航空貨運代理商東捷運通董事長黃鵬表示，中美貿易戰如打起來會導致貨物出口美國下降，也會影響該公司的航空貨運業務。中美雙方理智平息貿易戰是多贏格局，令該公司代理的珠三角港商出口美國業務能維持正常。

深圳無紡布研發生產商國橋實業董事長楊自然指出，該公司不是美國在貿易戰中針對的對象，貿易戰對他們影響不大。但中美雙方能夠達成共識不打貿易戰，這對兩國經濟、企業和民眾均是利多。