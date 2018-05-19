熱門股—國巨強攻股后 創被動族群高價新紀錄

被動元件廠國巨 (2327-TW) 本周儘管遭到分盤交易，但在買盤簇擁下，仍順利攻上 1000 元大關，也刷新之前在 2000 年禾伸堂 (3026-TW) 所創下的被動族群股價舊紀錄 999 元，儘管股價創高後也遇到烏龍利空因素摜壓，但還是穩居台股股后寶座。

推升國巨股價持續上漲的關鍵，還是國巨公布的 4 月自結獲利，單月稅後純益達 26.12 億元，每股稅後純益更達 7.43 元。達今年第 1 季每股稅後純益 12.15 元的 61%。

也因為國巨今年前 4 月每股稅後純益已達 19.58 元，因此國內本土投顧紛紛上修國巨今年的獲利目標到 80 元以上，股價目標價也紛紛突破 1000 元大關，最高來到 1200 元。

儘管日前爆出烏龍利空，不過法人表示，這剛好證明了包括 0603 及 0402 規格等標準規格 MLCC 確實相當缺貨，隨著時間逐漸接近消費性電子產品的拉貨旺季，預期國巨營收及獲利也將逐月增溫。

如果投資人如果看好國巨接下來的財報及股價表現，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如國巨元富 7B 購 01(078769-TW)、國巨日盛 7A 購 01(077985-TW)、國巨元大 7A 購 11(077909-TW) 等。