美中貿易戰停火！ 停止互加徵關稅 中國將大幅增加採購美商品

美中貿易戰停火了！正在美國進行訪問的中國國家主席習近平特使、國務院副總理劉鶴受 19 日表示，雙方磋商後的最大成果，即是達成共識，不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。

中國同意大幅增加採購美國的商品與服務，特別是能源業與農業，此舉將有利縮小中美雙邊高達 3500 億美元的貿易逆差。而美國則可望不再提縮減 2000 億美元逆差的目標。

劉鶴表示，中美雙方將在能源、農產品、醫療、高科技產品、金融等領域加強貿易合作，能推動中國經濟發展，也有利於美方削減貿易赤字，是雙贏的選擇。同時，在《專利法》方面，雙方都同意相互投資、深化智財權領域合作。

大陸官媒《新華社》也在 20 日發布雙方聯合聲明，全文如下:

根據習近平主席和川普總統的指示，2018 年 5 月 17 日至 18 日，由習近平主席特使、國務院副總理劉鶴率領的中方代表團和包括財政部長姆努欽、商務部長羅斯和貿易代表萊特希澤等成員的美方代表團就貿易問題進行了建設性磋商。



雙方同意，將采取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差。為滿足中國人民不斷增長的消費需求和促進高質量經濟發展，中方將大量增加自美購買商品和服務。這也有助於美國經濟增長和就業。



雙方同意有意義地增加美國農產品和能源出口，美方將派團赴華討論具體事項。



雙方就擴大制造業產品和服務貿易進行了討論，就創造有利條件增加上述領域的貿易達成共識。



雙方高度重視知識產權保護，同意加強合作。中方將推進包括《專利法》在內的相關法律法規修訂工作。



雙方同意鼓勵雙向投資，將努力創造公平競爭營商環境。雙方同意繼續就此保持高層溝通，積極尋求解決各自關註的經貿問題。