專家：中美貿易戰疑慮正式消除 港股未來走勢趨樂觀

中美達成共識，雙方停火不打貿易戰，惟市場聚焦美國債券殖利率高企；加上港匯疲弱恐加速香港資金流走，分析料即使貿易戰解決對港股刺激作用亦有限，恒指今 (21) 日大幅高開的機會較低，本周難有大突破，在 32000 點關前或有阻力。

在美國進行經貿磋商的國務院副總理劉鶴表示，中美雙方已達成共識不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。《星島日報》引述耀才證券研究部總監植耀輝表示，消息有助改善投資氣氛，然而市場不少分析均已預期中美最終可達成共識，料貿易戰解決對港股刺激作用有限。

植耀輝續稱，上周騰訊 (0700-HK) 公布季績勝預期，也未能顯著帶動股價表現，反映市場對後市看法較審慎。主要由於市場關注資金走向，在港匯持續疲弱下恐加速香港資金流走；加上美國債券殖利率持續高企，亦影響投資者進場意願。他估計恒指將繼續陷入拉鋸的格局，料後市會在 31000 點至 32000 點之間上落。

以上週五 (18) 港股預託證券 (ADR) 收盤價計，預計港股今 (21) 日將低開 84 點。主要藍籌股普遍向下，滙控 (0005-HK) 折合港元收報 78.1485 元，較香港收盤價升 1.1%；騰訊跌 0.28%；中移動 (0941-HK) 跌 0.42%；友邦 (1299-HK) 跌 0.33%。不過，美國預託證未有反映中美達成貿易共識的利多因素。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦對香港《明報》表示，雖然目前中美只是達到大方向的共識，仍有待細節，但兩國承諾不打貿易戰，對港商也是好事。

劉達邦旗下生產鋁板的公司有超過 10% 美國訂單，3 月份美國對中國進口鋁材徵收的懲罰性關稅會否取消，目前仍是未知數，但他對此有信心。

《星島日報》社論指出，香港是外向形經濟，最受貿易戰影響，而今中美不打貿易戰，香港有喘息機會，香港必然是受惠者，可額手稱慶！

社論說，中國及美國分別是香港最大貿易夥伴，佔香港產品出口及轉口前 2 名，這 2 個「大隻佬」打架，香港自受池魚之殃，不論貨品或服務的貿易，都會受到打擊，進而衝擊香港股市甚至樓市。這次兩國偃旗息鼓，全球經貿受惠，香港亦可在夾縫中喘息，繼續穩定發展。

香港政商界及經濟學者均認為對香港是好事。香港《文匯報》引述商務及經濟發展局局長邱騰華表示，過去一段時間中美貿易戰陰霾影響香港的投資氣氛，相信兩國達共識可消除投資者憂慮，有助香港保持強勁經濟增長。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照則指出，中美貿易戰的疑慮正式消除，相信港股未來的走勢會趨樂觀。而他認為貿易戰本身對香港進出口情況影響不太大，因為香港經濟主要受到利率及資金流的影響。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量也認為，中美有關共識對香港股市、房地產有穩定作用，但聯合聲明未提及減少貿易逆差的額度，顯示仍有未明朗因素，同時要留意後續中美外交關係對貿易談判的影響。

本周美國聯準會 (Fed) 將發表議息會議記錄，植耀輝認為，市場或會從會議記錄的措辭中，尋找 Fed 局今年的升息步伐，但由於市場對美國今年再升息已有充分預期，相信對市況影響不大。