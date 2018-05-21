美國財長梅努欽：暫不對中國加稅，暫不打貿易戰

新華社報導稱，美國財長梅努欽接受福斯電視台（FOX）採訪時表示，美中就框架問題達成協議，同意停打貿易戰。

在周日接受福斯知名主持人華萊士（Chris Wallace）採訪時，梅努欽表示，美中兩國在中國執行降低關稅和大幅進口美國產品期間，暫緩對中國進口產品加征關稅，暫不與中國開展貿易戰。

中美全面經濟對話中方帶領人、習近平主席特使、中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴於當地時間 5 月 19 日上午表示，此次中美經貿磋商的最大成果是雙方達成共識，不打貿易戰，並停止互相加征關稅。

就在此前一天，中美兩國發表聯合聲明，稱雙方將採取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差，中方將大量增加自美購買商品和服務，有意義地增加美國農產品和能源出口。雙方就擴大製造業產品和服務貿易進行了討論。

關於削減美中貿易赤字

這份聯合聲明並未具體指出美中貿易赤字將被削減的具體數額，梅努欽在採訪中也未提及。

紐約時報援引彼得森國際經濟研究所高級研究員 Chad Bown 稱，美國媒體報導的削減 2000 億美元赤字「是些不切實際的數字」。

聯合聲明還提及，美方將派團赴華討論具體事項。

梅努欽周日表示，商務部長羅斯將再次出訪中國。羅斯是兩輪中美經貿談判中的重要成員。

川普的貿易團隊正陷入內訌，梅努欽一派占據上風，而以對華鷹派立場知名的白宮貿易顧問納瓦羅則被排斥在核心談判團隊之外。他在第一輪北京的中美談判中相繼與梅努欽和羅斯爆發激烈爭執。

關於中興通訊問題

在談及備受關注的中興通訊遭禁事件時，梅努欽表示，美方無意重新審視其對於中興通訊的懲罰措施，兩國貿易協議與中興通訊的命運之間不存在「一物換一物」的對價關係。

中美經貿磋商聯合聲明中也沒有提到中興通訊。聲明稱，雙方高度重視知識產權保護，同意加強合作。中方將推進包括《專利法》在內的相關法律法規修訂工作。

川普在上一個周日曾發 Twitter 說，他正在與習主席合作，設法讓中興通訊「儘快恢復業務」。

劉鶴也表示，中美雙方將繼續加強相互投資和深化知識產權保護領域的合作。他還稱，冰凍三尺非一日之寒，解決兩國經貿關係多年來的結構性問題「需要時間」。