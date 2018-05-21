中美達成共識 液化天然氣(LNG)進口合作有望取得新進展

中美兩國19日在華盛頓就雙邊經貿磋商發錶聯合聲明：雙方同意，將採取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差。為滿足中國人民不斷增長的消費需求和促進高質量經濟發展，中方將大量增加自美購買商品和服務。這也有助於美國經濟增長和就業。雙方同意有意義地增加美國農産品和能源出口，美方將派團赴華討論具體事項。雙方就擴大製造業産品和服務貿易進行了討論，就創造有利條件增加上述領域的貿易達成共識。雙方高度重視知識産權保護，同意加強合作。中方將推進包括《專利法》在内的相關法律法規修訂工作。雙方同意鼓勵雙向投資，將努力創造公平競爭營商環境。雙方同意繼續就此保持高層溝通，積極尋求解決各自關註的經貿問題。

習近平主席特使、國務院副總理劉鶴接受媒體採訪錶示，中美達成共識，不打貿易戰。

平等互利、共享發展中美聯合聲明共六條，併沒有列明雙方的交易清單、金額，文字少的信息反而内涵令人想象，“雙方同意，將採取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差”，“雙方就擴大製造業産品和服務貿易進行了討論，就創造有利條件增加上述領域的貿易達成共識”等等。這意味著，中方將大幅度從美國購買商品和服務，其中包括美國農産品、石油和清潔能源、高科技産品。

此前，美國商務部長羅斯錶示，購買更多美國液化天然氣可以是朝著這個方向邁出的一步。“中國需要大規模進口液化天然氣(LNG)，從中國的角度來看，從美國進口更多液化天然氣非常合乎邏輯，如果沒有其他理由，分散供應來源足矣。”“這也會起到減少對美貿易順差的作用。”

相關個股中，富瑞特裝(300228-CN)近年一直把發展重心放在以清潔能源LNG為主的低溫儲運及應用設備，特别是成套裝備的設計、生産和研發上，併已掌握核心技術。厚普股份(300471-CN)為中國加氣設備龍頭企業，國内市佔率接近40%。

來源：財聯社

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