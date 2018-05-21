中國同意大幅增加自美國進口 但未提縮減2000億美元順差

中美兩國周六表示，中國同意大幅增加購買美國的商品和服務，但沒有提到美國政府之前一直所說的2,000億美元目標。

中美同意繼續磋商令中國從美國進口更多能源和農業大宗商品的舉措，以縮小美國對中國每年3,350億美元的貿易逆差。

兩國結束貿易談判時發表的聯合聲明中，沒有提到是否推遲或放棄對對方大量商品加征關稅的計劃，關稅威脅令外界擔心爆發全面貿易戰，並震動金融市場。

聯合聲明稱，雙方同意，將采取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差。為滿足中國人民不斷增長的消費需求和促進高質量經濟發展，中方將大量增加自美購買商品和服務。

中國新華社報導稱，中美雙方最終達成了不打貿易戰的共識。

聲明稱，雙方同意繼續就此保持高層溝通，積極尋求解決各自關註的經貿問題，但未提及關稅問題。

雙方就擴大制造業產品和服務貿易進行了討論，就創造有利條件增加上述領域的貿易達成共識。這可能是對中國之前承諾開放更多經濟部門的呼應。

**大規模進口美國LNG**

兩國稱，美國還將派遣一個團隊去中國，確定提高農產品和能源出口的細節，但沒有說明時間。

美國一高級官員稱，中國正在考慮一個依靠大規模進口美國液化天然氣(LNG)的方案，其中包括一份讓一家美國企業在中國建設LNG接收和處理設備的合同。

方案中還包括中國就知識產權保護作出新承諾。這名官員稱，中國國家副主席王岐山可能在年中訪美，期間兩國可能就上述方案達成一致。

到周四晚間時，美國官員仍在施壓中國同意將對美貿易順差減少2,000億美元。

但經濟分析師稱達到這一目標難度極大，尤其是美國減稅政策正刺激進口需求提高。2,000億美元的數字相當於波音(BA.N)飛機年產量的90%，比美國對全球的農產品和石油全年出口總額還高。

康奈爾大學貿易學教授、國際貨幣基金組織(IMF)中國區前負責人Eswar Prasad稱，中國明顯回避就具體數字作出承諾。

「這是極為有限的初步協議，主要是為了緩和緊張局勢，」Prasad稱。

**對知識產權問題措辭模糊**

對於美國政府主要抱怨的知識產權問題，聲明措辭十分模糊，稱「雙方高度重視知識產權保護...中方將推進包括《專利法》在內的相關法律法規修訂工作。」

議員和貿易專家擔心，特朗普對縮減貿易逆差的重視程度，可能要高於處理他們所稱中國濫用知識產權的問題。分析師稱，中國增加進口的任何協議都可能輕易被破壞。

聲明也沒有提到是否會放松禁止對中興通訊(000063-CN)(00763-HK)出口零部件的措施。

來源：路透華盛頓5月19日

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)