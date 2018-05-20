金融開放節奏加快，國內機構「走出去」提速——QDII擴容，誰是贏家

隨著QDII制度改革、滬深港通每日額度擴大數倍等政策密集出台，以及債券通、基金互認等制度實施，我國金融開放的節奏逐步加快，QDII資管產品的發行和規模有望創新高。QDII制度的不斷完善，不僅有利於提升國內資管機構的投研能力，同時也為國內投資者拓寬了全球資產配置的渠道——

今年以來，QDII基金接連迎來兩大利好：一是額度的「緊箍咒」實現突破。自2015年3月開始，QDII額度一直保持在900億美元左右，很多基金公司有QDII資格但沒額度，難以發行新產品。今年4月份，國家外匯管理局表示，將開啟3年來首次擴增QDII額度的進程。二是互聯互通額度出現新變化。從5月1日起，滬股通及深股通每日額度分別調整為520億元，滬港通下的港股通及深港通下的港股通每日額度分別調整為420億元。

QDII即合格境內機構投資者的英文簡稱，是指在人民幣資本項目下不可自由兌換、資本項目未完全放開的條件下，符合條件的境內基金管理公司和證券公司等機構，經有關部門批準，允許投資境外資本市場的股票、債券等有價證券的一種制度安排。產品從無到有，規模從小到大，我國QDII已經走過了十余年的歷程。對投資者來說，該如何看待QDII額度變化帶來的投資機遇？

制度不斷優化

QDII十餘年發展史，是我國金融市場漸進開放的一個縮影。

2006年4月，中國人民銀行等部門共同發布《商業銀行開展代客境外理財業務管理暫行辦法》，標志著我國的QDII制度開始正式推出。2006年6月，華安基金成為首家獲得QDII資格的基金公司，並於2006年9月正式發行國內首只QDII基金產品。2007年6月，中國證監會發布《合格境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法》，對市場準入、審批程序、境外投資顧問設置、資產托管以及資金運作等方面做出了具體詳細的規定。此後我國QDII業務得到較快發展。

目前的QDII投資框架為：國務院規定QDII總額度，中國銀保監會、中國證監會對機構資質進行審核並規定境外投資範圍等，最後由國家外匯管理局對QDII機構投資額度進行審批並對資金匯入匯出等進行監督和檢查。

在過去10余餘裏，QDII的額度幾經變化，總體獲批的投資額度從最初的不到100億美元擴大到目前的約900億美元，初始階段也僅僅主要投資於香港證券市場。2013年以前是QDII額度增長最快的時期，尤其是在2007年QDII投資額度增速很快，而在2013年以後QDII額度出現下滑，並在2015年3月以後長期保持不變。在2015年3月至2018年3月的3年間，未新批QDII投資額度，雖然期間不斷有機構獲得QDII資質，但由於沒有足夠額度，一直未能開展QDII業務。受此影響，近3年來新發QDII基金產品相對較少。

國金證券分析師李立峰表示，在我國資本項目尚未完全放開的背景下，作為一項過渡性的制度安排，推出QDII一方面是為了進一步開放資本賬戶，以創造更多外匯需求，使人民幣匯率更加市場化，減少貿易順差和資本項目盈余；另一方面也是為了滿足國內投資者分散投資風險和全球資產配置的需求，減少資本通過非法途徑外流，增強國內金融機構的海外投資能力。

「走出去」進一步提速

從全國金融工作會議到黨的十九大，都對擴大金融開放有著清晰的部署。在當前國家擴大金融開放的背景下，QDII重啟額度審批非常及時和必要。隨著QDII制度改革、滬深港通每日額度擴大數倍等政策密集出台，以及債券通、基金互認等制度實施，我國金融開放的節奏逐步加快，QDII資管產品的發行和規模有望創新高。

中國人民大學教授郭田勇表示，QDII制度的不斷完善，不僅有利於提升國內資管機構的投研能力，同時也為國內投資者拓寬了全球資產配置渠道。

Wind資訊顯示，按照投資主體分類，我國目前具有QDII資格的金融機構有證券系、保險系、銀行系、信托系等，其中證券系包括券商、券商資管公司和公募基金公司，保險系包括壽險公司、財險公司和保險資管公司。QDII額度最高的為證券系，獲批額度佔總額度的44.26%；其次是保險系，獲批額度佔總額度的33.40%。

在QDII制度開展初期，QDII基金對海外投資主要以港股為主，配置對象大都為香港上市的中資股票。國金證券統計顯示，2013年以前，QDII基金對香港市場的配置比例均在60%以上。隨著滬深港通的開啟，通過滬深港通購買港股並不占用QDII額度，越來越多的港股配置通過滬深港通完成，而原本被購買港股佔用的QDII額度開始更多地進行全球化資產配置。滬深港通開通以來，內地投資者購買港股凈額明顯增加，海外投資者購買A股凈額達4258億元人民幣，南下凈流入資金已超過了目前QDII的投資額度。

金牛理財網分析師宮曼琳表示，實行QDII制度意味著將允許內地居民以外匯投資境外資本市場，從長期看QDII制度將更有利於我國企業從境外市場獲得更多的外源融資，從很大程度上緩解我國證券市場擴容壓力，有利於維持我國證券市場活力，境內外證券市場均將長期獲益。

海外投資能力是關鍵

分析QDII的發展歷史，僅有QDII擴增額度的利好顯然對優化投資業績還不夠。「如果把額度比作『子彈』，那海外投研能力則是操控射擊的水平，離開了射擊技藝，再好的獵人也難以捕獲豐厚的獵物，當務之急應提升我國資產管理機構的海外投資能力。」郭田勇說。

金牛理財網統計顯示，截至5月7日，納入統計的203只QDII基金成立以來的平均業績為18.16%，近5年的平均業績為24.32%，近3年的平均業績為10.33%，今年以來的業績則虧損1.42%。如果放在更長的周期看，成立以來單位凈值不足1元的QDII達91只，有些成立10年以上的QDII基金剛剛回本，部分QDII基金成立5年以上卻仍處於虧損狀態。

既然銀行系、保險系、基金系機構都能借QDII「出海」投資，投資者該選擇哪類QDII？業內專家表示，投資QDII產品關鍵看產品運作人的投資管理能力。擁有A股市場運作基金經驗的基金經理不一定具備海外資本市場投資能力，一般有外資背景的基金公司、銀行所發行的QDII產品可能更有投資價值。

除了關註產品運作人外，產品本身的風險也不容忽視。據介紹，銀行系QDII產品偏重於保本，主要投資於貨幣市場、債券或者與外匯市場匯率掛鉤，大都周期較短，有的還以人民幣認購，比較適合那些短期內資金閑置的投資者。而基金系QDII產品投資範圍很大，包括國外市場的股票、債券、房地產信托憑證、商品基金等都可以投資，相對風險較大。此外，選擇QDII產品要特別註意與A股市場的關聯度以及匯率波動風險。

對於下一階段海外市場的投資機會，多家機構分析師認為，伴隨著新經濟成為全球投資「主賽道」，新經濟主題或成為QDII布局重點。事實上，今年已有多家基金公司力推新經濟QDII新品，投資者可適當關注。

來源： 經濟日報 記者 周琳

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