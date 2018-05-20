A股巨獸出沒！寧德時代拿批文，超50億募資打破創業板紀錄

獨角獸上市進程馬不停蹄！繼富士康之後，又一個獨角獸拿到IPO批文。這次是曾創造過「24天閃電過會」紀錄的寧德時代。

5月18日，超級獨角獸寧德時代終於拿到IPO批文。不過，寧德時代的募資規模大幅縮減，縮水約6成。不過即使縮水6成，寧德時代的募資規模依然創下了創業板成立以來的新高。

作為超級獨角獸的寧德時代，上市進程備受市場關注，它的市場地位也成為投資者重點關注的話題，我們先來了解一下這只超級獨角獸：

凈利潤年均覆合增長率超過100%：寧德時代去年凈利39.72億元，僅次於溫氏股份暫居創業板第二位，不過，自2015年以來，寧德時代凈利潤年均覆合增長率超過100%，在制造業中，這一利潤增長堪稱神話；

投資機構接踵而至：寧德時代成立以來，共有兩輪較大規模的增資，吸引了眾多知名機構青睞，第二輪融資PE高達26倍，這一估值讓不少投資人咂舌，但投資機構依然接踵而至，馬雲的雲鋒基金正是在本輪增資中拿到了10億元的投資額度；

全球動力電池龍頭：在全球動力電池行業，寧德時代戰勝松下、三星及LG，牢牢占據行業霸主地位，國內市場份額佔比更是高達27%；

為寶馬、大眾提供動力電池解決方案：在國際品牌客戶方面，寧德時代已經進入寶馬、大眾等國際一流整車企業的供應體系，是國內少數為國際汽車品牌提供動力電池解決方案的供應商；

此外，寧德時代上市後，創業板的「一哥」之爭成為市場的另一大看點。與寧德時代一同拿到批文的綠色動力環保集團股份有限公司，在此前發布的招股書中提到，募資額為5.6億元，若其募資額沒有變動，那麼，寧德時代募資額將為54.4億元，以此計算，寧德時代未上市之前，市值已高達544億元(以發行10%股份計算)。

值得註意的是，以新股上市首日44%的漲幅計算，寧德時代上市首日市值便高達783.36億元，輕松成為創業板第二大市值股票；如果收獲七個漲停，市值就將高達1388億元，超過溫氏股份，成為創業板新一哥”。

看點一：有望成為創業板「新一哥」

創業板市場中，市值超過500億的股票僅有9只，也就是說，寧德時代在未上市之前的市值已經高達544億元，市值已擠入創業板前十。值得註意的是，以新股上市首日44%的漲幅計算，寧德時代上市首日市值便高達783.36億元，輕松成為創業板第二大市值股票。

若以此類推，寧德時代在收獲第七個漲停之時，市值已經高達1388億元，超過溫氏股份，成為創業板「新一哥」。作為以創新經濟為主的創業板，常年來都是生豬養殖的溫氏股份擔當市值龍頭，寧德時代將改變這一現狀。

從A股整體來看，截至5月19日，市值超千億的股票僅64只，超2000億的僅28只，超3000億的僅17只，而市值超過4000億的就更少了，僅10家上市公司市值超過了4000億元。

看點二：去年凈利39.72億元，位居創業板第二位

2015年-2017年，寧德時代營業收入分別為57.03億元、148.79億元和199.97億元，年均覆合增長率高達87.26%；在凈利潤方面，2015年-2017年三年中，寧德時代凈利潤分別為9.31億元、30.22億元和39.72億元，在制造業中，這一利潤增速堪稱神話。

寧德時代39.72億元的凈利潤，位居創業板第二位，低於創業板第一大市值股票——溫氏股份(67.51億元)。從A股整體來看，39.72億元的凈利潤位居全A股的第100名，也是創業板第二只擠進A股創利百強的股票。

看點三：募資縮水六成，但仍創下創業板募資紀錄

按照此前公開的招股說明書顯示，寧德時代募資規模高達131億，但證監會公布的數據顯示，寧德時代和另外一家獲得批文的企業合計募資額度將不超過60億，這也意味著寧德時代的募資規模將大幅縮減，縮水近6成。

不過，雖然寧德時代募資縮水近6成，但超50億的募資額也打破了創業板成立以來的募資紀錄。數據顯示，自創業板成立以來，募資額超過20億的僅11家公司，其中，碧水源為目前創業板募資冠軍，募資額為25.53億元，僅為寧德時代的一半。

此外，據券商中國記者統計，A股歷史上募資額超過50億元(包含)的上市公司也僅有61家。

看點四：戰勝松下三星，成全球動力電池龍頭

最為超級獨角獸的寧德時代，在行業內到底是什麼地位呢？

寧德時代招股書顯示，公司2017年動力電池的銷量為11.84GWh，在全球排名第一，排名第二和第三的分別是松下和比亞迪，韓國知名企業LG化學和三星SDI分別位居第五位和第七位。

從國內市場來看，寧德時代2017年占有市場份額高達27%，占有絕對霸主地位。

從寧德時代的主營業務收入構成來看，動力電池系統是公司最主要的收入來源。報告期內，公司動力電池系統銷售收入分別為 498062.06萬元、1397559.45萬元和 1665682.99萬元，占主營業務收入的比例分別為87.98%、95.55%和87.01%。

此外，鋰電池材料業務收入占比也在提升，2015年收入僅為6.11億元，但到了2017年，該收入已經增至24.71億元，增幅超過300%；收入占比也由2016年的4.18%升至12.91%。

看點五：26倍PE仍遭哄搶，馬雲搶得10億份額

寧德時代成立以來規模較大的增資有兩輪：

第一輪

2016年1月5日，招銀叁號、西藏鴻商、西藏旭贏、先進制造、天津君聯、華美六期、廣發信德、仁達九號、海峽產業、聚寶7號、深創投、招銀國際、一村資本、平潭天得、七匹狼創投等15位投資人與寧德時代簽署了投資協議。

第二輪

2016年11月至12月，招銀動力、博裕二期、上海雲鋒、華鼎新動力、平安置業、國投創新、先進制造(國投創新旗下基金)、天津君聯、仁達九號等九家投資方簽署投資協議。

值得註意的是，按照2016年凈利潤計算，寧德時代第二輪融資的PE倍數為26倍，這對於還未上市的企業來說，可以說相當之貴，也讓不少投資人咂舌，但投資寧德時代的機構依然接踵而至。

有媒體報道稱，馬雲曾親自出馬拜訪寧德時代創始人，但這一消息未經證實。不過，最終馬雲的雲鋒基金拿到了10億元的投資額度。該輪融資結束後，依然不斷有新投資方陸續加入。

看點六：3425名研發技術人員，研發投入不斷加大

截至2017年年末，寧德時代共擁有員工14711名，其中研發技術人員共3425名，占員工總數比例為23.28%。招股書中也提到，寧德時代高度重視人才的引進和培養，建立了涵蓋產品研發、工程設計、測試驗證、制造等領域的強大研發團隊。

近年來，寧德時代不斷加大研發投入，招股書中提到，寧德時代近年來的研發投入加強了公司在動力電池系統、儲能系統以及電池材料等方面的核心技術優勢和研發能力，鞏固了公司的市場領導地位。

從數據方面來看，2015年寧德時代的研發投入為2.81億元，但是到了2017年，研發投入已經達到16.03億元，兩年間，研發投入增長了近5倍。

同時，招股書中顯示，寧德時代還引進了眾多的國內外高級人才，包括2名國家千人計劃專家和6名福建省百人計劃及創新人才，帶動和促進整體科研水平的提升。公司目前已擁有核心技術人員5名，包括吳凱先生、趙豐剛先生、項延火先生、胡建國先生、唐紅輝先生。

看點七：公司客戶多為知名車企

從招股書來看，寧德時代的客戶均為國內外知名車企：

國內品牌客戶方面，寧德時代與宇通集團、上汽集團、北汽集團、吉利集團、福汽集團、中車集團、東風集團和長安集團等行業內整車龍頭企業保持長期戰略合作；

在國際品牌客戶方面，寧德時代已經進入寶馬、大眾等國際一流整車企業的供應體系，也是國內少數為國際汽車品牌提供動力電池解決方案的供應商；

同時，寧德時代與蔚來汽車等新興整車企業(包括互聯網車企、智能車企等)開展合作，積極布局智能汽車領域。

看點八：哪些A股小夥伴將一起「狂歡」

作為新能源行業的龍頭企業，寧德時代的上市有望提升整個行業的熱度。

申萬宏源研報中提到，寧德時代融資上市後擴張速度有望加速，建議緊跟公司產業鏈尋找投資機會。目前在公司供應商體系中份額較高的企業包括璞泰來、廈門鎢業、江蘇國泰、天賜材料、新宙邦、創新股份、長園集團、新綸科技、科達利、先導智能、星雲股份等。重點推薦璞泰來、星雲股份、天賜材料、新宙邦。此外，在原材價格上漲的壓力下，三元高鎳化是未來發展趨勢，推薦當升科技、杉杉股份。

此外，中信證券分析稱，概念股和獨角獸的關系主要分為以下幾大類：

1）投資關系：概念股公司或其子公司入股了「獨角獸」，持股比例及投資金額是判斷其受益程度的線索。

2）控股股東投資關系：概念股公司的幕後大boss(即控股股東)入股了「獨角獸」，形成間接投資關系。

3）合資關系：概念股公司與「獨角獸」是合夥人，一起持有一家公司的股份。

4）被投資關系：概念股公司被入股了。

5）業務合作關系：概念股公司和做生意，有較為深度的業務往來，主要為客戶關系及供應商關系。



來源：券商中國

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