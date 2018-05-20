中國二季度GDP預計增長約6.7% 建議保持政策靈活性--國家信息中心

中國證券報周六刊登國家信息中心經濟預測部的預測文章指出，二季度國內減稅降費、降準等政策效果逐步顯現，中國宏觀經濟將呈現穩中趨緩態勢，預計二季度國內生產總值(GDP)增長6.7%左右。

一季度中國GDP增長6.8%。該文章稱，針對當前經濟領域存在的主要問題，中國應保持宏觀經濟政策的靈活性，把加快調整結構與持續擴大內需相結合，保持宏觀經濟持續健康運行。

文章指出，二季度減稅降費、降準等政策效果逐步顯現，市場供求關系基本平衡，新動能增強，工業生產平穩，服務業生產較快，宏觀經濟穩步運行的基礎較好。但是，投資需求面臨的不確定加大，外部環境不利於出口較快增長。

國家信息中心預計，二季度國內工業生產延續企穩走勢，規模以上工業增加值增長6.6%左右；社會消費品零售總額增長10%左右；城鎮固定資產投資增長7.2%左右；二季度居民消費價格(CPI)上漲2%左右，工業生產者出廠價格(PPI)上漲3.8%左右。

文章指出，伴隨中等收入人數擴張，居民消費結構加快升級，高端消費需求提升；線上線下消費融合，新型網上購物以及傳統商業百貨、超市等零售模式均呈現加快增長之勢。但是，由於受城鎮居民收入增速略有放緩、房地產銷售增速減慢、汽車消費進入瓶頸期等因素影響，中國消費增長的基礎仍有待鞏固。

該文章稱，各類貿易保護措施此起彼伏，中國鋁制品、鋼鐵制品等多種產品出口受到來自部分國家的反傾銷、反補貼調查；人民幣匯率年初以來大幅升值，一季度人民幣對美元升值3.9%，對歐元升值0.8%，不利於後期國內產品出口競爭力。初步預計，二季度美元計價中國的出口增長8%左右，進口增長10%左右。

文章建議，要宏觀經濟政策保持靈活性。一是根據需要適時適度擴大地方專項債發行規模，增強財政對宏觀經濟平穩運行的支持力度；二是用好用足財政預算資金，盡快落實推進預算內重大項目落地，支持投資穩步增長；三是優化財政支出結構，對社會科技創新、企業技術改造、三大攻堅戰項目、「三農」和民生等領域加強財稅傾斜力度。

「防範重大金融風險的同時，管好貨幣供給總閘門，實施相機抉擇，靈活調整準備金率水平，科學使用數量型工具，維護流動性合理穩定，提高金融對實體經濟、民間投資、小微企業的支持能力。」國家信息中心表示。

另外，中國需要加快落實擴大開放、減稅降費等政策措施。文章建議盡快研究並推出後續減稅降費政策方案，切實降低稅費成本，激發市場活力；加快落實已經出台的減稅降費措施。按計劃盡快落實增值稅改革措施以及鼓勵創新和小微企業發展的稅改措施，保持政令暢通，使企業能夠在最短時間內獲得國家減稅降費帶來的實惠和利益。

該文還建議，深入推進供給側結構性改革，有序推進鋼鐵、煤炭、煤電等重點領域去產能工作，不加碼、不松勁，促進重要產品市場供求關系平衡；密切關注房地產領域新變化，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度；加速推進產業升級步伐，大力扶持國內芯片、人工智能等關鍵領域核心技術研發；擴大「互聯網+」戰略覆蓋範圍，促進醫療、養老、教育、文化、體育等「幸福產業」實現智能化發展。

文章指出，要防範化解金融領域風險隱患。建立健全宏觀審慎管理制度和政策框架，有效防範和處置銀行不良貸款，加強互聯網金融等新興金融發展模式的制度建設，重視虛擬貨幣等金融領域重點問題研究，強化對影子銀行等薄弱環節的監管。同時，避免各類防風險政策措施疊加引發新的經濟風險。

要加強地方政府債務管理。規範地方政府融資平台發展，積極穩妥處置存量債務，進一步完善風險防範部級協調機制，將防風險、降杠桿與高質量發展結合起來，加快推進高質量發展政績考核指標建設，改變地方政績考核機制和預算軟約束，實施債務問責制度。同時，把握好處置政府債務風險的節奏和力度，設立合理的過渡期和分類處置辦法，妥善處理暫停項目的後續工作，謹防項目投資企業資金鏈斷裂風險。

來源：路透上海5月20日

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