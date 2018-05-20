北京地鐵將有望「刷臉」進站

北京地鐵二維碼乘車業務系統穩定，投入正式運行

自4月29日北京地鐵全路網開通試運行二維碼乘車以來，在近20天時間內，已有超過500萬人次刷二維碼進站。

北京市交通委相關負責人表示，目前地鐵單程票使用量已經下降兩成左右。

昨天，地鐵刷二維碼乘車業務轉入正式運行，相關負責人介紹，未來北京地鐵還將探索“生物識別”等方式，方便乘客進站乘車。

刷二維碼進地鐵

昨正式投入使用

市交通委相關負責人介紹，5月19日，北京市軌道交通全網(不含西郊線)二維碼乘車迎來「試轉正」。

自4月29日全網開通試運行二維碼乘車，在近20天的“試用期”內，易通行APP系統總體運行平穩，二維碼乘車業務順利通過「上崗考試」，將按計劃轉入正式運行。據介紹，在試運行期間，二維碼累計進站量突破532萬人次。不同線路乘客刷二維碼進站的情況有所不同，其中進站量排名前五的線路分別是10號線、4號線-大興線、1號線、6號線和5號線。

單程車票使用量

已下降兩成左右

市交通委相關負責人稱，此前，乘客如果需要購買單程票只能排隊購票，尤其是與火車站接駁的地鐵站排隊現象嚴重，大客流期間乘客排隊甚至需要30分鐘。

通過易通行APP，乘客可自由選擇直接刷二維碼乘車、線上購票車站取票、現場購票等多種方式進站，節約了時間成本。此外，使用二維碼乘車，還可以享受到票價累計優惠政策，使更多乘客得到實惠。

統計數據顯示，單程票乘客更青睞二維碼乘車。全網開通二維碼乘車服務以來，總的日客運量與開通前基本持平，單程票用戶則下降明顯，降幅達20%左右。

推生物識別技術

有望「刷臉」進站

從去年開始，線上購票、刷手機進站等方式逐漸在北京地鐵推廣。2017年8月20日，易通行APP正式上線，機場線開通線上購票、線下取票服務；9月1日，20座大客流車站開通線上購票、線下取票服務；9月20日，機場線開通二維碼乘車服務；12月23日，地鐵全網開通線上購票、線下取票服務；2018年4月29日，地鐵全網試運行二維碼乘車服務……

北京市軌道交通指揮中心主任戰明輝介紹，除了刷二維碼進站，未來乘客還有望通過生物識別等方式進站乘車。北京青年報記者了解到，目前用於身份驗證的「生物識別」技術主要包括指紋識別、人臉識別、聲音識別等，而人臉識別技術在地鐵中更容易實現。此前，北京地鐵相關負責人曾介紹，爭取在今年內北京地鐵試點推出人臉識別系統。

據了解，地鐵中的人臉識別技術還可以應用在安檢中。去年，北京市公安局公交總隊相關負責人表示，本市將推廣人臉識別等高科技技術在地鐵安檢中的使用，減少市民的等候時間。

來源： 北京青年報 記者 劉珜

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