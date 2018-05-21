樂視網旗下樂融致新融資新增TCL等投資者 估值降為90億

陷入債務困境的中國樂視網(300104-CN)周六公告稱，旗下樂融致新的融資有新進展，TCL多媒體(01070-HK)旗下深圳TCL新技術公司和寧波保稅區鉅錦投資管理合夥企業(有限合夥)將參與融資，融資額各為3億元人民幣。

不過公告顯示，因近期樂融致新的經營出現惡化，其本次融資時的估值已由120億元以上調低為90億元。

公告指出，本次融資中，樂視網以現有債權投入3億元，融創中國(01918-HK)旗下天津嘉睿、騰訊(00700-HK)旗下林芝利創信息公司、京東(JD.O)旗下江蘇京東邦能投資公司、TCL新技術均以現金增資3億元，世嘉控股以現金增資2億元，深圳金銳顯數碼科技公司以債權和現金增資1.5億元，江蘇設計谷科技以債權2.4億元增資。目前這些機構均簽署了增資協議。

目前已達成投資意向還包括蘇寧體育擬增資3億元、鉅錦投資增資3億元、弘毅弘欣(深圳)基金擬增資0.5億元。此前有意向參與增資的深圳市佰億投資有限公司將不參與本次增資。

若以上投資方均按計劃參與樂融致新的融資，樂視網在樂融致新的持股份額由40.3118%降至33.4588%，仍有第一大股東。

在樂視網旗下資產中，主營智能電視的樂融致新仍被投資者看好其發展前景。不過隨著整個樂視生態體系信用危機的全面爆發，樂融致新出現了關聯應收款項難以收回、部分債務到期等問題，造成現金流極度緊張，導致樂融致新出現大量對供應商的欠款無法支付，銷售渠道陷入困局，業務規模大幅下滑。這是樂融致新在數月內就調整其融資估值的主要原因。

來源：路透上海5月20日

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