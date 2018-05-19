中銀香港(02388-HK)人行新政令境外投資者買內地A股更大彈性

中國人民銀行周五發布「關於進一步完善跨境資金流動管理、支持金融市場開放有關事宜的通知」，明確境外人民幣業務清算行和境外人民幣業務參加行可在現行政策框架之內開展同業拆借、跨境賬戶融資、銀行間債券市場債券回購交易等業務，為離岸市場人民幣業務發展提供流動性支持。

香港金管局總裁陳德霖表示，隨着人民幣國際化繼續推進，兩地資本市場互聯互通進一步加深，市場對離岸人民幣流動性的需求將會增加。金管局一直與人民銀行緊密溝通，研究措施促進人民幣跨境流動。他相信剛推出的措施將有助確保離岸市場繼續有序和高效運作，支持香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的發展。

中銀香港(02388-HK)人民幣業務處主管楊杰文表示，在新安排下，意味境外投資者可用CNY經過互聯互通渠道投資內地A股，賦予投資者更大彈性。

楊杰文解釋，以往由於離岸人民幣資金池不足，境外投資者(尤其是海外央行)對投資內地市場相當審慎，新安排有助紓緩其憂慮。他續說，市場過往常以存款數字來衡量離岸人民幣資金池（例如香港是6000億元人民幣左右），日後一個比較貼切的計算方法，是以境外投資者持有的內地股票和債券再加上人民幣存款，現時合計最少達2.5萬億元人民幣。

內地A股將於下月正式納入MSCI指數，其中被動型基金對A股的投資需求估計約有1000億元人民幣，而主動型基金的需求更大，料數以千億元人民幣計。渣打銀行中國宏觀策略部主管劉潔表示，新措施有助改善離岸人民幣流動性，可令A股「入摩」的過程更為順暢。

通知要求，境外人民幣業務清算行要切實履行清算行職責，制定完備的人民幣流動性管理方案和風險應對預案。央行將會同相關貨幣當局執行好現有的雙邊本幣互換協議，進一步便利貿易和投資、維護金融市場穩定。

通知提到，自本通知發布之日起，港澳人民幣業務清算行存放人民銀行深圳市中心支行和珠海市中心支行清算賬戶人民幣存款的存款準備金率調整為零。

此外，為進一步完善滬深港通資金匯兌機制，便利境外投資者選擇使用人民幣或者外幣進行投資，央行在通知中稱：

—境外投資者可通過證券公司或經紀商在香港人民幣業務清算行及香港地區經批準可進入境內銀行間外匯市場進行交易的境外人民幣業務參加行(以下統稱香港結算行)辦理外匯資金兌換和外匯風險對沖業務，並納入人民幣購售業務管理。

—香港結算行為境外投資者辦理人民幣購售業務時，應確保與其相關的境外投資者在本機構的資金兌換和外匯風險對沖，是基於內地與香港股票市場交易互聯互通機制下的真實合理需求。

該通知自發布之日起施行。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)