在網路上搜尋假期比例上升 顯示美國經濟強勁 就業市場穩定

印證經濟是否良好有很多種指標和方法，不過根據一個很不尋常的指標看來，美國經濟似乎基礎十分良好。這是個什麼樣的指標呢？在網路上搜尋假期。

DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 引用谷歌趨勢 (Trends) 數據指出，4 月在谷歌上搜索「度假」這個詞較上年同期增加了 10%。Colas 說，這對美國經濟而言是正面的，因為美國勞工通常不願意在工作中抽空休息。

「這是很難解釋的：美國人與假期的概念有著複雜的關係。」Colas 在報告中說，「根據美國旅遊協會的年度調查，超過一半的美國勞工並沒有使用他們所有的有薪假期。」

美國旅遊協會的數據顯示，美國人每年不願休完所有休假日的兩個最常見的原因是：害怕「隨時被取代」和旅遊成本。

他說，「因為害怕被解雇而不去度假，這就解釋了工作穩定性。」「旅行成本則與收入和消費者信心有關。」

美國失業救濟金申請人數多年新低 （圖: AFP）

美國就業市場目前處於健康狀態。每周申請失業救濟人數，截至 5 月 12 日一周的失業金申請人數僅為 22.2 萬人，大約是自 1970 年代初以來的最低水平。與此同時，直至 4 月，市場已連續 88 個月增加就業機會，這是美國史上最長的一次擴張。

Colas 寫道：「美國經濟在第 2 季末仍將穩固發展。」「要讓美國人走出辦公室得費不少力氣，但谷歌趨勢數據顯示他們正在為暑假做足準備。」

Colas 說，「這就不再與可支配收入有關了，而是美國勞工對工作穩定性感到安全，讓他們認為即使休假一周也無關緊要。」