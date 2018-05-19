加入歐日陣營 印度開列徵稅清單 擬報復美國鋼鋁關稅

繼歐盟和日本之後，印度也採取行動，展示了對美國鋼鋁關稅展開報復的決心。

美國時間 5 月 18 日本周五，世貿組織（WTO）公布的文件顯示，印度和歐盟都向 WTO 遞交了可能征高關稅的美國產品清單，作為對川普政府對美國進口鋼鋁關稅的報復。

印度表示，鋼鋁關稅導致印度出口美國的鋼鋁產品分別增加了 1.34 億美元和 3100 萬美元的關稅，其列出的擬對美徵稅商品包括大豆油、棕櫚油、腰果等。

歐盟稱，其出口美國的鋼鋁產品分別增加關稅 15 億美元和 1 億美元，其列出的可能對美徵稅產品包括大米、玉米、花生油、蔓越莓、波旁威士忌、鋼鐵產品等。

印度和歐盟的以上行動不算意外。印度之前就考慮在 WTO 申訴，歐盟最近已經通過法令做出徵稅準備。

華爾街見聞上月文章援引媒體消息稱，如果美國不能豁免加征鋼鋁關稅，印度將在 WTO 提起貿易爭端訴訟，還可能考慮暫時上調部分美國商品的關稅。

印度是全球第九大鋼鐵出口國，但美國不是印度鋼鐵的主要市場。截至去年第三季，印度出口美國的鋼鐵約占出口總量 5%。但美國進口印度的管道產品占印度這類產品出口的 30% 以上。鋼鋁關稅會讓印度管道出口嚴重受限。



華爾街見聞本周提到，歐盟委員會發布一項法律，預計截至 6 月 20 日，可能對 28 億歐元（33 億美元）美國商品對等徵收 25% 的關稅。

歐盟委員會還威脅稱，若美國對其他歐盟鋼鐵產品徵收 25% 的關稅，並對歐盟的鋁徵收 10% 的關稅，那麼歐盟將可能在後續階段擴大報復行動。

就在歐盟發布上述法律之前，日本已經對報復美國關稅邁出了重要一步。



NHK 本月 17 日報導稱，日本考慮對美國徵收報復性關稅，規模高達 450 億日元、約合 4.09 億美元，與美國對日方鋼鋁產品徵收的關稅額相當。

日本內閣官房長官菅義偉此後在例行記者會上證實，日本政府「正討論在世貿組織框架內採取必要的應對措施」，只是現階段沒有確定具體手段。



路透社報導提到，日本首相安倍晉三與川普之間關係「密切」，但日本確實唯一沒有獲得鋼鋁關稅豁免的美國親密盟友，這在日本領導層內引發震動。

華爾街見聞注意到，在目前反擊美國的陣營中，歐盟是唯一一個美國給予關稅臨時豁免的貿易夥伴。

將近兩個月前，歐盟得到了截至 5 月 1 日的臨時關稅豁免。4 月 30 日晚白宮稱，川普推遲至 6 月 1 日決定歐盟、加拿大、墨西哥的關稅問題。這意味著歐盟的豁免期延長到了 6 月 1 日。但本月初美國商務部長羅斯表示，白宮不會總對歐盟的鋼鋁關稅豁免延期。

華爾街見聞文章曾提到，歐盟官員曾透露過一個立場稍顯「軟化」的方案：考慮用進口配額換取豁免關稅。不過本周歐盟委員會的表態反映出，歐盟在回應美國關稅措施過程中立場的進一步強化。

『新聞來源／華爾街見聞』