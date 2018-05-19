共識大會「未達」共識 數位貨幣市值一周跌450億美元

摘要：2018「幣圈」共識大會在紐約拉下帷幕，數位貨幣價格並沒有因此大漲，反而一周內市值跌去 450 億美元。周五會議剛結束，比特幣價格一度跌破 8000 美元大關，最低跌至 7931.43 美元，創一個多月以來新低。

2018「幣圈」共識大會在紐約拉下帷幕，但並沒有像有些投資者預測的那樣推動數位貨幣價格大漲，反而讓數位貨幣市值一周內跌去 520 億美元。

周五為期三天的會議結束之後，比特幣就一度跌破了 8000 美元大關，最低跌至 7931.43 美元，創一個月以來新低，較周一 8800 美元以上的價格下跌近 10%。 周五截止發稿，一周內，以太幣下跌 9%，比特幣現金下跌 22%，萊特幣和瑞波幣各下跌 12%。

華爾街見聞此前文章提到，本屆「共識大會」是歷史上第四屆。此前三次「共識大會」都為整個加密貨幣市場帶來繁榮，會議進行期間和會議之後，比特幣價格都有大幅上漲。去年共識大會結束之後，比特幣價格大漲 69%，兩個月內，價格再次上漲 138%。

本次大會的參會人數是歷史上最多的一次，是第一次的 10 倍。因此，之前很多媒體和投資機構猜測，這次大會為對比特幣價帶來極大利多。會議開始前，華爾街研究機構 Fundstrat 的 CEO Thomas Lee 曾預計，今年的「共識大會」對加密貨幣帶來的影響力度將是往年的三倍。

然而令大家失望的是，比特幣的價格僅在開會第一天稍微漲了那麼一下，隨後一路直跌，甚至剛閉會就跌破了 8000 美元大關。今年至今為止，比特幣價格已經累計下跌 40%。

彭博社指出，本周數位貨幣市場的表現可能反映出數位貨幣悲觀主義者的看法，即數位貨幣潛在的買家都已在去年高峰時期入市了。雖然看好數位貨幣的人認為，職業投資經理人對數位貨幣還有很大的需求，但是還不清楚美國和其他國家對數位貨幣的監管對這些投資人的影響。

此外，此次共識大會卻並沒有達成什麼「共識」也是令投資者失望的原因之一。大會上，對加密貨幣和區塊鏈技術的未來的討論充斥著正反兩面聲音，眾說紛紜，莫衷一是，所以讓市場樂觀情緒逐漸降溫。 CNBC 報導，Fundstrat 電子貨幣分析師 Alex Kern 認為，很多多次參加大會的人認為，本期的討論會感覺更像做廣告而沒有實際的內容。

這次共識大會吸引了 8500 多人參加，是去年參加人數的三倍以上。門票平均價格 2000 美元一張，門票收入就高達 1700 萬美元。此前華爾街見聞旗下的小蔥原創報導，一些參會的人開着租來的蘭博基尼，想打造一種「進幣圈，就有錢買蘭博基尼」的假象。

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『新聞來源／華爾街見聞』