新華通訊頻媒(00309-HK)與智創訂立戰略合作框架協議

新華通訊頻媒(00309-HK)公布，於2018年5月18日，公司透過其附屬公司新華通訊頻媒有限公司與福建省智創緻遠營銷策劃有限公司訂立戰略合作框架協議，内容有關就房地産發展項目提供媒體推廣、營銷策略及媒體運營服務，包括在中國進行房地産媒體推廣、市場研究、形象、包裝及銷售策略計劃。

簽訂框架協議後，訂約方將進一步真誠談判，併於框架協議日期後3個月内訂立載列建議合作具體詳情及範圍的正式協議，否則框架協議將告失效。

建議合作年期長達3年，估計相關項目向集團貢獻收益總額預期大約為人民幣2億元(約2.5億港元)。集團會作為智創的首選合作夥伴，提供媒體推廣及營銷策劃服務，併有權參與智創所取得的相關項目。於簽訂正式協議時，為求保證項目品質及準時交付，集團須應智創要求，交付保證金及資金證明合共人民幣2000萬元，併存置於香港的代管賬戶。上述保證金應待項目得以準時及妥善完成後予以退還，如若集團無法達到議定的品質或項目完成出現任何延誤，智創有權作出合理扣減，作為賠償。

智創主要從事房地産中介服務、房地産營銷策劃、物業服務、企業營銷策劃、企業形象策劃、活動策劃、公關策劃等。

董事會認為，藉著智創的業務網絡，集團可接觸眾多中國客戶，充分利用集團的媒體營運服務，建議合作乃集團與智創的協同合作機遇。建議合作亦將為集團創造新的收益來源。

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