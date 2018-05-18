美國銀行股大漲兩年後恐降溫 分析師：接近頂部了

根據路透社報導，美國銀行股大漲兩年後，除非貸款增加或金融監管進一步鬆綁，否則恐有降溫之虞；部分分析師甚至直言，「頂部已不遠」。

湯森路透資料顯示，標普 500 指數銀行股首季獲利，較市場預期高出 3.1%；投行近期對 2018 年銀行股獲利增幅的預估，也從 4 月初的 28.4%，上修至 32.2%。

即使獲利優於預期，但標普 500 指數銀行股，自 2018 年迄今，累計漲幅僅 1.2%，遠不及 2016、2017 年，漲幅達 20% 的表現。

標普 1500 指數中小型銀行股，2018 年以來，漲幅約 2%，略優於大型銀行股，但同樣不如 2016、2017 年，分別上漲 22% 及 17% 的成績。

在經濟成長、利率走揚的情況下，銀行股被認為是能獲利的投資選擇；看好銀行股續揚的投資人，期待貸款需求增加、金融監管進一步鬆綁，驅動銀行營收成長。

投資銀行 Keefe Bruyette & Woods 研究部門主管 Frederick Cannon 表示，不預期銀行股在短時間內能大漲。

Cannon 解釋，股市已經反映了減稅、監管鬆綁等利多，以及對升息的預期；若期待銀行股大漲，潛在催化劑，就是貸款增加，「但這種可能性微乎其微」。

投資公司 Portales Partners 分析師 Charles Peabody 認為，若美國企業繼續增加股票回購和資本支出，就可能使貸款增加。

不過，Peabody 指出，就算貸款增加，對銀行股的提振效果，也是短暫的，因為加速放款，將推高信貸成本。

Peabody 說，「銀行股不至於快速走跌，但我們覺得，頂部已不遠；年底時，我們回頭看，會發現上半年是峰值所在。」